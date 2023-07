Ladislav Štaidl a Karel Gott strávili bok po boku vyše štvrťstoročie. Gott so Štaidlom snívali o vlastnom divadle, a to sa im splnilo v roku 1965. Láďa s bratom Jiřím (†30) a Karlom založili Divadlo Apollo. O dva roky neskôr si Láďa z hudobnej skupiny Apolla urobil Orchester Ladislava Štaidla, ktorý až do roku 1987 sprevádzal práve Karla Gotta. Za ten čas spolu obišli svet, vypredali tisíce sál a svojimi koncertmi roztancovali milióny fanúšikov a fanúšičiek.



Exmanželka Ladislava Štaidla Áňa Štaidlová mala tak možnosť spoznať Karla Gotta viac než dobre. Cesty slávnych muzikantov sa napokon rozišli, a dôvodom mala byť skutočnosť, že Štaidl sa zamiloval do Ivety Bartošovej, skladal jej pesničky a pre Karla už nechcel tvoriť, čo sa Gotta malo dotknúť. Podľa Štaidlovej EX to však bolo inak: „Karel sa strašne zmenil. Keď bol ešte s Láďom, bol sám sebou. Potom to už nebol on. Ani hlas už nemal taký..." naznačila Štaidlová a pokračovala...