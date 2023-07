Búrlivák Sagvan Tofi (56), ktorého preslávili filmy Vítr v kapse a Kamarát do dažďa, sa po rokoch bujarej mladosti usadil a už vyše 20 rokov tvorí stabilný pár s partnerkou Alenou, s ktorou vychovávajú spoločnú dcéru Satine (13).



Sagvan vzal dcéru do spoločnosti prvýkrát, keď mala len päť rokov a boli spolu na premiére muzikálu Snehová kráľovná. Malá princeznička v modrých šatách sa vtedy otca nemohla nabažiť, takže ju Sagi mal skoro stále v náručí. Tofi bol na svoju dcéru patrične pyšný a je aj dodnes.



O trochu neskôr na inej akcii už mala Satine svoju vlastnú úlohu. Stala sa totiž krstnou mamou CD s hudbou práve k tomuto muzikálu. Satine vtedy oblečená celá v čiernom, v lesklej sukničke a strieborných teniskách vyzerala ako zmenšenina rockerky. Rebelský zjav okrem čertíkov v očiach podporila tiež pohárikom na šampanské, ktorý si Satine nosila stále so sebou a z ktorého odpíjala. Keďže Sagi neprotestoval, dúfame, že to boli len Rýchle špunty. Zo Sagiho dcéry je však dnes už tínedžerka, a teraz je to už iná káva, čítajte...