Do Karlových Varov aj tento rok vyrazila speváčka Monika Bagárová. Sprievod jej robil jej nový priateľ Leonard Lekaj a speváčka po jeho boku len tak žiarila. Kým minulý rok sa festival v Karlových Varoch niesol pre Moniku v smutnejšom duchu, lebo práve tam oznámila definitívny koniec jej vzťahu s otcom jej dcéry Rumie Makhmudom Muradovom, tento rok je všetko inak, presnejšie zaliate slnkom.



Fotografi zachytili Moniku a Leonarda pri nočnej prechádzke mestom. Zamilovaný pár sa zladil do čiernej farby a veľmi im to pristalo. Podľa smiechu, nežných dotykov a bozkov sa zdá, že sú spolu skutočne šťastní. No Monika vzala do Varov aj svoju dcérku Rumiu a ako výpomoc k nej prišli aj rodičia Moniky. Takže ak si Monika chcela užiť chvíle s Leonardom, o vnučku sa postarali.



Pre Moniku však jej jej dcéra všetkým, a tak ju berie so sebou všade , kam sa len dá. Našťastie, Rumia si obľúbila aj Leonarda a on má Monikinu dcérku tak isto rád. A keď sa v Karlových Varoch dievčatá vyparádili a zladili svoje outfity, nedokázal sa na ne vynadívať. Pozrite FOTO v GALÉRII, ako to Monike s Rumiou pristalo.