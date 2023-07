Speváčka Monika Bagárová sa dočkala svojho šťastia. Hoci jej prvý vzťah s otcom jej dcéry Rumie Makhmudom Muradovom nevyšiel, predsa len stretla vo svojom živote muža, ktorý jej je oporou a má rád nielen ju, ale aj jej dcéru. „Je to veľká láska. Leo je taký skvelý chlap, že to snáď ani nie je možné. Nechcem to zakríknuť, ale ako by mi prišiel z nebies,“ rozplývala sa pre extra.cz šťastná Monika.



Monika svojmu partnerovi venovala krásne vyznanie. „Povedala by som, že so svojimi životnými skúsenosťami som strašne upokojená. Tento vzťah pre mňa prišiel z nebies, pripadá mi, Leo je človek, ktorého som asi hľadala celý život. Keď s niekým človek žije, chce, aby to bolo navždy. Len niekedy nevidíte veci, ktoré by v budúcnosti mohli byť problémom, alebo prídu neskôr a nič iné vám nezostáva než to ukončiť, ak chcete byť šťastní. Leo je natoľko zásadový chlap, že mám pocit, že takého muža v dnešnej dobe spoznať a mať ich pomaly zázrak,“ prezradila pre web Lui.cz speváčka.



Leo je pre Moniku oporou, speváčka mu verí a nikdy doteraz o ňom nemala dôvod pochybovať. „Prejavuje sa to napríklad v tom, že rodina je pre neho na prvom mieste. Samozrejme dôležitá je práca, to musí byť, aby človek rodinu uživil. Ale inak nič dôležitejšie neexistuje. Je to verný chlap a za ten čas, čo spolu sme, a už sa pomaly blížime k roku, som ani raz nezažila pocit, že robí niečo, čo by nemal. Nikdy som neusínala s myšlienkou, že by bol inde, než mi povedal,“ naznačila Monika, čo asi mohlo byť príčinou krachu jej predchádzajúceho vzťahu.