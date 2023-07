Napriek tomu, že Agáta ešte krátko po pôrode v eufórii tvrdila, že by s jej súčasným partnerom, mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom rada mala ešte svoje štvrté i piate dieťa, po pár mesiacoch intenzívnej starostlivosti o ich spoločnú dcérku Rozárku zo svojich plánov vycúvala. „Tri stačia. Ako som bola po pôrode v eufórii, že chcem štvrté až piate dieťa, tak nie. Ja už nemôžem,“ musela napokon priznať Hanychová.



Agáta sa hneď po pôrode snažila dostať do formy a zhodiť tých niekoľko kilogramov, ktoré počas tehotenstva nabrala. Začala niekoľkokrát do týždňa cvičiť s trénerkou, k tomu pridala aj box. Onedlho však stratila mlieko, a tak Rozárku kŕmi umelým mliekom, s čím jej už pomáha aj jej partner.



Teraz si Agáta užíva chvíle oddychu v španielskej Marbelle spolu s Jaromírom a dvomi deťmi, synom Kryšpínom a Rozárkou, prostrednú Miu má na prázdninách jej otec Jakub Prachař. Agáta sa na sociálnej sieti prihovorila fanúšičkám v živom vysielaní, a tie si na jej tvári všimli zmenu, ktorú nespôsobili len filtre, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Napokon Agáta musela s pravdou von. Jednak priznala, že po pôrode opäť začala fajčiť a tiež, že si nechala zväčšiť pery. Pozrite FOTO v GALÉRII, ako to dopadlo. Agáta má teraz jediný problém, desí sa toho, že si to všimne jej mama: "Dúfam, že to nezistí mama, tá by ma totiž zabila,“ obávala sa Hanychová. Nuž...