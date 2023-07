Tak sa toho predsa len dožila! Legendárna herečka Jiřina Bohdalová začiatkom tohto roka doslova utiekla hrobárovi z lopaty, no lekári aj ona sama zabojovala a teraz sa dočkala krásnej odmeny. Mohla byť na svadbe mladšieho z jej dvoch vnukov Vojta.



Vojtěch Staš požiadala svoju krásnu Helenu o ruku v decembri minulého roka, a hoci sa hovorí, že svadba by mala byť do roka a do dňa od zásnub, Vojtěch sa poponáhľal a svadba sa konala už tento víkend, možno aj s ohľadom na babičkin vek a chatrnejšie zdravie. No v každom prípade to bola veľká sláva, veď pozrite FOTO v GALÉRII zo svadby.



Vojtěchov otec, herec Pavel Skřípal si Bohdalovej dcéru Simonu Stašovú nikdy nevzal, čo mi Jiřina Bohdalová mala za zlé, na svadbe svojho syna však nechýbal, pozrite FOTO svadobnej mamy a svadobného otca v GALÉRII. Jiřina si svadbu svojho vnuka náležite užila, pozrite FOTO v GALÉRII, ako sa na túto slávu vyparádila.



Ich veľký deň sa rozhodli mať v Horných Počerniciach v Prahe. Nevesta mala snehobiele svadobné šaty z dielne súrodencov Ponerovcov, ktoré len dokreslili jej dokonalú postavu, pozrite FOTO v GALÉRII.. Snúbenci zvolili cirkevný obrad v kostole sv. Ľudmily. Po obrade nechýbali tradície, ako je hádzanie ryže či rozbíjanie tanierov.