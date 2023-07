Moderátorka je súčasťou najsledovanejšej televízie od roku 1998, keď začínala ako redaktorka spravodajstva. Neskôr dávala politikom nepríjemné otázky v relácii Na telo a od roku 2012 je súčasťou moderátorského tímu Televíznych novín spolu s manželom. Dokopy ich dala práve práca v Markíze.

Dve deti stačia

S Patrikom Švajdom sú spolu už viac ako 22 rokov, no na začiatku si ju moderátor musel obhajovať, že nebola dôvodom, prečo mu stroskotalo prvé manželstvo. Dnes majú spolu dvoch krásnych synov Leonarda a Adama. Po dvoch chlapcoch sa ľudia neraz pýtali Zlatky, či by nechcela skúsiť ešte „šťastie“ do tretice, aby mali dievčatko. Hoci sa o treťom tehotenstve neraz špekulovalo, vlani tému raz a navždy uzavrela. „Ja som šťastná, že mám naozaj dvoch zdravých synov a vlastne ešte aj dvaja Patrikovi synovia sú úžasní mladí muži, takže sme šťastní. Samozrejme, človek si povie, že keď má štyroch synov, tak by to možno bolo pekné, ale tak my sme už skončili,“ priznala Puškárová pre portál topky.sk.

