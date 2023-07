Možnože divokí umelci berú ohľad na podlomené zdravie milovaného prezidenta Jiřího Bartošku a nechcú mu pridávať starosti. Isté je, že tento ročník karlovarského filmového festivalu sa zaobišiel bez škandálov.

Legendárne výčiny

V najhoršom svetle sa kedysi vo Varoch predviedla Agáta Hanychová, ktorá dokonca na istý čas dostala zákaz vstupu na po­dujatie. Pohár pretiekol pre bitku. Keď modelka počas nočného ťahu s troma promile spadla na asfalt a ktosi ju odfotil, jej vtedajší priateľ ho zbil tak, že skončil v nemocnici. A Dopita za mrežami.

Nočný pokoj zvykli rušiť aj kedysi nerozlučné kamošky Aňa Geislerová a Táňa Vilhelmová spoločne s Jiřím Macháčkom, ale v oveľa mierumilovnejšom duchu. „Mám toľko priateľov, že polovicu z nich ani nepoznám,“ vtipkoval herec, ktorý pravidelne vo Varoch oslavuje svoje narodeniny. Žúr, počas ktorého s herečkami z mokrej štvrte skončili oblečení v riečke Teplá a potom prijali pozvanie na raňajky k dobrosrdečnému karlovarskému občanovi, vošiel do análov.

Radšej deti než žúr

Tento rok tu síce „mokrá trojica“ bola tiež, ale oveľa umiernenejšia. Macháček bol divoký len na pódiu so svojou kapelou a Aňa mala viac piva zapracovaného v látke svojich šiat než v pohári. Prekvapení fotografi ju tento rok „ulovili“ dokonca s minerálkou. No a Dyková prišla len na skok predstaviť svoj nový film. Nepozrela si dokonca ani koncert svojho muža, čím nahrala rečiam, že to medzi ňou a Vojtom naozaj škrípe. Bývalá kráľovná večierkov povedala, že teraz uprednostňuje samotu a radšej čas strávi so svojimi deťmi.

Nuda vo Varoch

Dnešní hviezdni hostia sú priam až nudní, takže najväčší škandál sa strhol okolo nalakovaných nechtov drag queen Ondřeja Brzobohatého a sexi saka jeho snúbenice. Inventár festivalu Daniela Peštová si tam síce ťahá kufre krásnych šiat, ale sú určené na červený koberec, lebo pred žúrmi jednoznačne uprednostňuje projekcie vrátane nočných. Jej Paľa filmy až tak neberú, ten si do Varov zase chodí zahrať tenis. Tento rok sa pri športe tak vyšťavil, že keď si podvečer odskočil na izbu dať krátky šlofík, zaspal tak tvrdo, že sa zobudil až ráno.