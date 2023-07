Michaela Čobejová na premiérach v Prahe a v Bratislave. Ťažko povedať, v ktorej farbe jej to pristalo viac.

Po ružovom stylingu pre Bratislavu sa v Slovanskom dome zelenala herečka v elegantných šatách s akcentom masívnych fialových topánok. Vďaka výrazným farbám opäť žiarila a hneď bolo jasné, kto je najväčšia hviezda tohto filmu. Hoci Miša si pridala zopár centimetrov vysokými podpätkami, Ivan Franěk a Jakub Štáfek sa k nej museli skloniť, aby pri spoločnom pózovaní priveľmi netrčali zo záberu. Alebo žeby to bolo z úcty, že si okrem hlavnej roly vzala na bedrá aj starosti producentky?

Farebná krása

Herečka vie, že žiarivé farby omladzujú, dôležitý je však aj strih. Zdroj: Profimedia.sk, Archív NMH

Michaela má cit pre módu a farieb sa nebojí, dobre vie, že dokážu ubrať vek. Pohrala sa aj s farebným akcentom. V Prahe rozsvietila zelenú fialovou, v Bratislave na premiéru si pre zmenu k šatám farby fuchsie obula výrazne zelené topánky. Oba modely boli perfektné, ťažko vybrať, ktorý jej sekol viac. Naopak, menej vydarené boli šaty, ktoré si obliekla na bratislavskú projekciu pre médiá. Mali síce krásnu ružovú farbu, strih však nelichotil jej nižšej postave.

Takmer porodila

Do Prahy sa nelenilo prísť aj Adymu Hajdu. Tiež sa farieb evidentne nebojí a krásnou bledomodrou košeľou vyčnieval z pánskeho osadenstva. Podobný model mal na sebe aj v Bratislave, vtedy vsadil na ružovú a opäť to bol zásah do čierneho.

Marko Igonda na pražskú premiéru zvolil tmavú pánsku klasiku a do kina vzal dokonca celú rodinu. Keďže žijú v Čechách, nemali to ďaleko. Herec a športovec Jakub Štáfek vsadil na pohodlie a k bielej košeli si dal kraťasy a tenisky. Snáď aby stihol zabehnúť do pôrodnice. Prišiel totiž s manželkou vo vysokom štádiu tehotenstva, až sa niektorí báli, či počas premietania jeden divák nepribudne.