Na Emme Smetane (35) na prvý pohľad vidno, že má ako české, tak francúzske korene. Herečka, ktorá si zahrala napríklad v poslednom filme Jiřího Menzla Donšajni, má totiž parížsky šmrnc v líčení aj v obliekaní, či už má chuť na štýl glamour, alebo street look. No má aj ďalšie rozmery než krásu. Je uznávanou novinárkou a hudobníčkou. Na hudobnej scéne často spolupracuje so svojím partnerom Jordanom Hajom. Teraz však jeho pieseň venovala inému.

Intenzívne sekundy s Rišom

„Sú sny, ktoré sa človeku plnia skôr, než sa mu stihnú prisniť. Alebo, práve som prežila jeden z najintenzívnejších dní v živote,“ takto ohlásila dueto, ktoré naspievala spoločne s Richardom Müllerom. Je zaujímavé, že na túto skladbu ju jej „Džordy“ kedysi balil, keď jej nesmelo zaspieval svoj text. Vraj už vtedy pochopila, že je génius. Prešlo pätnásť rokov, než sa rozhodla, že pesničku sama naspieva. Aj preto, že je to vôbec po prvý raz, čo za mikrofónom využila češtinu – doteraz spievala po anglicky.

„Ten nádherný text som mu jednoducho ukradla, zhudobnila ho po disneyovsky a donútila ho dopísať text do refrénu. Vznikla moja prvá pesnička v češtine a prvé dueto, ktoré spievam s niekým iným než s Jordym. To, že ma s tým Richard neposlal do hája, považujem za obrovské životné šťastie,“ nadchýna sa Smetana slovenskou hudobnou smotánkou.

Zosnovala to dcéra

A ako sa dali dokopy? Smetanu zoznámila so slovenským spevákom jeho dcéra. Dievčatá sú totiž kamošky, iste aj pre vzťah k móde a Francúzsku. Müller, ktorý si medzi spevákmi, ktorí by s ním radi spolupracovali, môže vyberať, však určite nesúhlasil z protekcie. Vyjadril sa, že Smetanu považuje za talentovanú a zaujímavú umelkyňu. Ich spoločné dueto Tahle jedna vteřina je o tom, aký je život pominuteľný, a preto je dôležité tráviť čo najviac času s tými, ktorých máme radi a sú pre nás dôležití. Skladba bude súčasťou seriálu Eliška a Damián, v ktorom bude titulným singlom.