Vďaka mobilným telefónom môžeme posledné roky vidieť žraločie útoky na plavcov v priamom prenose. Je veľmi znepokojivé, že nejde o žiadne divoké pláže, kam si chodia užiť adrenalín dobrodruhovia, ale preplnené zálivy pri luxusných egyptských hoteloch. Pomaly už nie je sezóna, aby tam žralok fatálne nezaútočil pred zrakmi turistov. Naposledy zabíjal pred pár dňami a tentoraz to bolo obzvlášť srdcervúce.

Krvavé tragédie

Samozrejme, každá smrť je hrozná. Určite na Slovensku veľmi zarezonoval prípad otca, ktorý v Egypte skočil priamo k žralokovi z hotelového móla, a to pred zrakom manželky a dcéry. Aj preto, že sa nás to viac týkalo, lebo išlo o českú rodinu. Tam však hrôzostrašná scéna nebola zdokumentovaná, čo bolo svojím spôsobom ešte horšie, lebo fantázia dokáže vytvárať strašidelné scenáre.

Príšerný bol aj vlaňajší smrteľný útok na ženu v idylickej zátoke Makadi, ktorý už bol zachytený na videu. Bolo to z diaľky a súboj sa odohrával pod hladinou, takže najviac naznačila veľavravne sfarbená voda dočervena a výkriky šokovaných svedkov. Čo, samozrejme, hrôzu vôbec nezmenšovalo, najmä keď vyšlo najavo, že o život tam prišla v rovnakom čase aj ďalšia žena.

Boj o život



Najstrašnejšie však je, že žraloky si toto teritórium evidentne obľúbili na lov. Pri pohľade na to, čo sa v Hurgade na Dream Beach odohralo pred pár dňami, tuhne krv v žilách. Tigrí žralok tentoraz útočil celkom pri brehu, podľa svedkov to bolo nanajvýš 15 metrov. Jasne počuť zúfalý krik mladíka, ktorý sa dovoláva pomoci od otca, ktorý horor bezmocne sledoval z brehu. Jeho dvadsaťtriročný syn bol neďaleko pláže vo vode aj s priateľkou, ktorej sa podarilo dostať na breh. Zábery, keď sa pri plavcovi vynára trojuholníková plutva a trup útočníka, keď obeť mizne pod hladinou a potom dostane čas pokúsiť sa o útek, aby sa predátor zase vrátil, sú naozaj ako zo Spielbergových Čeľustí. Nechce sa nám veriť, že toto je egyptská realita a útočníka nezahnal ani záchranný čln, ktorý k nim doplával azda ani nie na meter.

Krutá pomsta

Rovnako brutálne však skončil aj žralok, ktorému našli v bruchu ostatky nešťastného muža. Po tom, čo ho chytili, ho doslova ubili na pláži železnou tyčou, čo je strašný pohľad. Najmä keď uvážime, že aj on je vlastne obeť. Nášho nezodpovedného prístupu k prírode. A v užšom kontexte zaplatia hlavne Egypťania, ktorí žijú z turistického ruchu. Zdá sa, že Červené more sa naozaj stáva nadštandardne nebezpečným, čo postupne odradí čoraz viac dovolenkárov.