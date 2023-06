Nikto nepochyboval, že je to láska ako hrom. Aj preto, že sa o ich šťastí veľa písalo. Odstrihli sa od minulosti, založili veľkú rodinu a zdalo sa, že im to ukážkovo klape z každej stránky. Lenže platí to stále? A koho sa to týka?

Asi sa pomilujem

K najsledovanejším manželom šoubiznisu určite patria Dykovci. Vojta Dyk (37) má dokonca dvojnásobné množstvo obdivovateliek, keďže je úspešný herec aj muzikant. Jeho Táňa preto od začiatku pociťovala ženskú závisť, ktorá jej mladého krásavca nepriala. Vyzeralo to však, že si je láskou charizmatického chlapíka absolútne istá. Až natoľko, že sa vzdala úspešnej značky Vilhelmová a prijala manželovo priezvisko, čo slávne herečky zväčša nerobia. Zároveň si s ním splnila sen o treťom dieťati. Vojta síce o súkromí nerád hovorí, na druhej strane pri každom rozhovore sa zmienil, že manželku miluje, a robil narážky na ich sexuálny život. Napríklad na otázku, čo má v pláne, keď odíde z rádia, kde bol ako hosť, šokujúco odpovedal, že asi pôjde domov a pomiluje sa so svojou ženou.

Iskrenie pána profesora



V protipóle k obrazu, ktorý sa Dyk snažil budovať o osudovej príťažlivosti, sa však čoraz častejšie objavovali klebety o nevere. Údajne si mal začať románik už pri nakrúcaní seriálu Pán profesor, kde hrá rovnakú rolu ako v slovenskej verzii Tomáš Maštalír. Ten zvodom seriálovej hereckej partnerky Marcinkovej odolal, čo sa vraj o Dykovi povedať nedá a na sexepíl Beáty Kaňokovej, ktorá hrá príťažlivú profesorku, zabral. Koniec-koncov, v mnohých scénach to medzi nimi iskrilo, takže podľahnúť bolo ľahké.