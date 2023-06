Vyzeralo to, že jedna z najslávnejších speváčok sveta si svoj kalich trpkosti už vypila. Nemala to ľahké, keď René, ktorý bol jej životnou láskou, otcom jej troch detí a ochrancom, fatálne ochorel. Bola zvyknutá opierať sa o neho po celý život, veď sa stal jej manažérom, keď bola len dvanásťročným geniálnym dieťaťom. Neskôr sa do nej zamiloval a žili by krásne, keby nebol veľmi chorý. S rakovinou sa roky statočne bil, no v roku 2016 zákernej chorobe podľahol. Pre Celine to bola obrovská rana, ktorú pomáhala hojiť hlavne jej práca – koncerty, publikum a fanúšikovia. Lenže teraz prichádza aj o tieto životné istoty.

Krutá diagnóza

Pritom to vyzeralo, že život hviezdy sa zase pomaly dostal do príjemných koľají. Venovala sa hudbe, rodine aj milovanej móde, pre ktorú je vďaka vysokej štíhlej postave predurčená. Lenže vlani v decembri prišla zdrvujúca správa, ktorá šokovala svet. Aj Celine je vážne chorá!

Lekári geniálnej speváčke diagnostikovali neliečiteľné neurologické ochorenie, ktorému sa laicky hovorí syndróm stuhnutého človeka. Choroba so skratkou SPS napáda centrálny nervový systém. Pacientom spôsobuje kŕče a tuhnutie svalov, ktoré mu bránia v pohybe, a čo je pre speváčku obzvlášť kruté, napáda aj hlasivky, ktoré sú vlastne tiež sval.

Jedna z milióna

Je to irónia, pretože ide o veľmi zriedkavú chorobu, ktorá postihuje relatívne malé percento ľudí. Šanca, že ju človek dostane, je jedna k miliónu! A predsa si našla práve úspešnú speváčku.

Dion sa so šokom, ktorý prežila, zdôverila aj fanúšikom. Povedala im to osobne, cez sociálne siete a vo svojom príhovore sa neubránila slzám.

„Zdravím všetkých. Je mi ľúto, že mi trvalo tak dlho sa vám prihovoriť... Teraz som konečne pripravená povedať vám pravdu,“ začala emotívne a v rovnakom duchu pokračovala: „Už veľmi dlhý čas bojujem so zdravotnými problémami. Bolo pre mňa veľmi náročné im čeliť... Zistili mi neurologické ochorenie, ktoré sa nazýva syndróm stiff-person. Šanca, že ho dostanete, je približne jedna k miliónu… Momentálne ešte len zisťujeme informácie o tejto vzácnej chorobe. Dnes už však viem, že má za následok kŕče, ktoré ma trápia. Bohužiaľ, tieto kŕče ovplyvňujú každý jeden aspekt môjho života. Niekedy mám problém s chôdzou a ovplyvňuje to aj moje hlasivky a nedovoľuje mi to spievať spôsobom, akým som zvyknutá. Bolí ma, že vám musím oznámiť, že nebudem schopná ísť na turné do Európy, ktoré je naplánované na február. Mám okolo seba skvelý tím doktorov a moje úžasné deti, ktoré ma podporujú a pomáhajú mi,“ povedala vtedy speváčka.

Verila...

Jej stav sa však nezlepšil a v januári musela zrušiť ďalšie naplánované vystúpenia vrátane turné v USA a Kanade, ktoré sa mali konať v marci a apríli. O vieru však neprišla: „Jediné, čo viem, je, že spievam celý život a je to vec, ktorú mám najradšej. Do mojich šou som dávala vždy sto percent, ale môj aktuálny zdravotný stav mi to momentálne nedovolí. Ak sa s vami ešte niekedy chcem stretnúť, musím sa teraz sústrediť na môj zdravotný stav. Mám však nádej, že som na ceste k tomu, aby som sa vyliečila,“ tvrdila optimisticky.

A naozaj, v apríli prišli lepšie správy. Na sociálnej sieti oznámila, že naspievala niekoľko piesní k filmu Love Again, ktorý sa do kín dostal v máji, a na máj chystá aj nový album. Verila tiež, že sa napokon uskutoční aj celosvetové turné, ktorého vstupenky sa už predávali.

Sklamanie

Lenže v máji už bolo zase všetko inak a Dion napokon plánované európske turné Courage, ktoré malo prebiehať od 26. augusta do konca októbra, definitívne zrušila. Netajila, aká je nešťastná, že nemôže vystupovať a že sklamala tisíce jej priaznivcov, ktorí si už na koncerty kúpili lístky. Lenže momentálne naozaj nemá silu na to, aby vystupovala. Vraj robí všetko pre to, aby sa to ešte zmenilo. Inými slovami, stále dúfa. „Je mi veľmi ľúto, že vás všetkých opäť sklamem, a hoci mi to láme srdce, bude najlepšie všetko zrušiť, pokým nebudem naozaj pripravená vrátiť sa na pódium... Nevzdávam sa a už sa neviem do-čkať, keď vás opäť uvidím!“ dodala na záver optimisticky.