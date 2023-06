Shannen Doherty (52) sa so smrteľnou chorobou vyrovnáva podobne ako český herec Jiří Pomeje (†54). Snáď ju čaká lepší osud.

Dvaja známi ľudia, ktorí sa rozhodli bojovať so strachom tak, že sa oň podelili s verejnosťou.

Bývalá Brenda z Beverly Hills už s rakovinou prsníka bojuje dlhé roky. A roky tiež písala o tom, že choroba je v poslednom štádiu. Nebyť toho, že zároveň zverejňovala ubolené fotky z nemocníc a chemoterapií, hlavu bez vlasov a tvár poznamenanú liečbou, mnohí by jej ani neverili. Veď sa aj v minulosti objavili obvinenia, že zveličuje a je to spôsob, ako sa môže zabudnutá hviezda zase dostať do centra pozornosti.

Lenže Shannen je naozaj veľmi vážne chorá a rakovina neustále postupuje. Zároveň je však neuveriteľná bojovníčka, ktorá to nevzdáva, a možno vďaka tomu tu stále je, hoci sú z toho prekvapení aj mnohí lekári.

Temné tajomstvá

Treba uznať, že Doherty vyzerá výborne. Pred dvoma mesiacmi zverejnila fotku zo spoločnosti, nad ktorou mnohým padla sánka, aká je krásna. O to väčší bol šok, keď teraz vyrukovala s dvoma temnými tajomstvami. Jej muž, ktorý jej bol vždy veľkou oporou, je neverník, a preto sa s ním rozvádza. No doslova vyrazila dych až druhou novinou. Priznaním, že od januára už zase podstupuje liečbu, tentoraz pre mozgové metastázy. Najprv dala video, kde jej na hlavu smeruje červený lúč rádioterapie a chystajú jej masku, ktorá ju má chrániť. Doplnila to len kusou písanou správou o dátume – 9. januára.

Pravá tvár sú slzy

Deň nato ukázala detailné zábery, kde vidno, ako jej spod masky tečú slzy, a rozpísala sa viac. „5. januára mi CT sken odhalil metky v mozgu. Včerajšie video ukazovalo proces osadenia masky, ktorú nosíte počas žiarenia do mozgu. 12. januára sa uskutočnilo prvé kolo... Môj strach je očividný. Som extrémne klaustrofóbna... Mám šťastie, že mám skvelých lekárov, ale ten strach... Ten nepokoj… Aj takto môže vyzerať rakovina,“ netají, že k odvážnemu boju o holý život patrí aj plač a strach. Práve ten jej podľa všetkého pomáha potláčať verejné zdieľanie toho, čo prežíva. Veď na oba príspevky zareagovali ľudia obrovskou vlnou podpory a energie.

Nebyť na to sám

Prístup, aký má americká herečka, nie je ojedinelý. Momentálne takto čerpá silu na podobný boj Marcel Nemec, o ktorého narodeninovej oslave píšeme na nasledujúcej strane. A všetko zverejňoval aj český herec Jiří Pomeje. Keď podstupoval ožarovania krku pre nádor hrtana, nechal sa nafotiť rovnako ako Shannen. Na ožarovacom stole aj s maskou, ktorá ho mala chrániť pred rádioaktívnymi lúčmi. Bohužiaľ, u neho nebola terapia úspešná a rakovinu sa ani po 35 ožarovaniach nepodarilo zničiť. Zomrel po necelých dvoch rokoch. Americká herečka má oveľa lepšie vyhliadky. Lekári vraj vyslovili prognózu päť rokov. Všetci, ktorí sledujú jej hrdinský boj, však veria, že to bude ešte dlhšie a možno obdivuhodná žena napokon zákerného nepriateľa porazí.