Sú najšťastnejší na svete a nijak to neskrývajú. Superstárista sa pár dní po narodení synčeka pre redakciu Život zdôveril so svojimi emóciami, ktoré ním lomcovali krátko po Ivankinom pôrode. „Boli slzy šťastia. Plakal som ako malý chlapec. Jakubko je celý môj vesmír. Je to jednoducho z teba, je to nový život, ktorý si dal ďalej.“

Chlapček prišiel na svet 20. júna, pred Tomášovou letnou sériou koncertov. A tak, kým on teraz hráva v rôznych mestách Slovenska, Ivanka si ich malý poklad užíva sama. Ako píše spomínaná redakcia, na sociálnej sieti sa teraz odfotila v kúpeľni držiac malého na hrudi. Jakubko sa sladko túlil k svojej maminke a hoci jej oči prezrádzali únavu, dominoval spokojný úsmev na perách. „Náš malý krtko,“ napísala k fotografii, na ktorej prvýkrát vidno, koľko veľa vláskov má ich malý Jakubko.