Herečka na sociálnej sieti zverejnila veľmi smutnú správu. Prišla o svoju milovanú maminu. „Mami… strašne to bolí,“ napísala k záverom, z ktorých je jasné, že jej mame prestalo byť srdce.

Oľga sa o ňu príkladne starala a žila s mamou v jednej domácnosti. Ako nám v nedávnom rozhovore prezradila, mama ju v kariére podporovala. „Veľmi často sedela v hľadisku ako moja diváčka a povzbudzovala ma. Napríklad keď sme prišli z predstavenia, povedala mi: Belešová, si dobrá!“

Okrem toho si zaspomínala aj na to, že to s ňou v detstve nemala ľahké. „Nikdy som nebola prítulná. Mama ma chcela objímať, bozkávať a ja som sa vraj bránila a odstrkovala ju. Keď som mala sedemnásť, vážne ochorela, no ani to ma nezmenilo, pokiaľ ide o prejavy náklonnosti či potrebu blízkosti. Až s pribúdajúcim vekom mňa aj rodičov som to dokázala precítiť. Náš vzťah je dnes veľmi krásny a uvedomujem si pominuteľnosť života. Potrebujem od nej počuť veci, ktoré mi možno zajtra nebude môcť povedať, pretože tu už nebude. O rodine, o tom, ako ona prežila svoj život,“ povedala.