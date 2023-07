Je dcérou známych rodičov, ktorá si však našla vlastnú cestu. Už veľmi mladá okúsila život za hranicami Slovenska, kde ju nepoznali len ako dieťa Sone a Riša Müllerovcov. Rok strednej školy strávila v Kanade, odkiaľ sa vrátila zmaturovať domov, aby odišla študovať na vysokú školu opäť do zahraničia – tentoraz rovno do mekky módy – Paríža. Hoci neovládala jazyk, nevzdala to a zostala žiť v európskej metropole aj po škole. Našla si prácu, ktorá ju baví, príjemné ubytovanie i lásku. No cesta k Eme, ktorou je dnes, nebola priamočiara. O niektorých úskaliach otvorene porozprávala v podcaste s názvom Break the rules, ktorý moderuje instagramová influencerka a blogerka Nika Vujisić.

Dnes mnohé Slovenky registrujú Emu aj vďaka „kampani“, v ktorej sa snaží ukázať ženám, že všetky sme bohyne, a hoci máme chyby či vlastnosti, na ktoré práve nie sme hrdé, stále sme hodné nielen sebalásky, ale aj inej lásky a uznania. No aj ona sama priznáva, že sa stále učí byť tou pomyselnou bohyňou. „Celý život si hľadám, nielen v jedle, ale vo všetkom ten balans,“ povedala v rozhovore, v ktorom priblížila aj svoj parížsky život po skončení školy.

