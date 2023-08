Počas celej Marcinovej kariéry stála po jeho boku manželka Ľuboslava (57), s ktorou žije tridsaťšesť rokov v príkladnom zväzku. Radosť im robí ich jediný syn Peter (35), a hoci je už dospelý a manželia majú viac času iba pre seba, v spoločnosti ich ruka v ruke takmer vôbec nevidieť. Namiesto toho sa reportérovi PLUS 7 DNÍ pred pár dňami podarilo stretnúť zabávača s neznámou brunetkou, ku ktorej mal až podozrivo blízko.

Na humor zbalil manželku

Peter Marcin objavil svoj talent už v detstve, keď svoje prvé verejné vystúpenie absolvoval ako trojročný. Počas základnej školy začal chodiť na hodiny klavíra do ľudovej školy umenia a na gymnáziu založil rockovú kapelu. Neskôr sa venoval ochotníckemu divadlu. Hereckú kariéru však odštartoval v dabingu. Jeho prvou veľkou hlavnou postavou bol veliteľ Riker v seriáli Star Trek. Dodnes požičal svoj hlas mnohým svetovým hercom a rozprávkovým postavám, napríklad Garfieldovi. Dokonca pred viac ako desiatimi rokmi priznal, že na humor zbalil aj svoju manželku.



„A ešte na spev. Doteraz je z neho nadšená a z času na čas jej musím doma hrať na gitare a klavíri a spievať. Keď sme sa zoznámili, mal som v Ružomberku kapelu a asi aj to zavážilo. Ale ak by som mal o tom hovoriť vážnejšie, tak moja žena vždy tvrdila, že som ju upútal svojím prístupom. Tým, že som bol priamy a nikdy sa z ničoho nevykrúcal,“ tvrdil pred rokmi rodený Ružomberčan, ktorý je vraj priamy aj medzi kamarátmi. „Čo na srdci, to na jazyku. Vždy som mal preto nielen veľa kamarátov, ale aj nepriateľov.“

Tajná známosť?