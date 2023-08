Táňa Pauhofová priznáva, že má problémy s komunikáciou a nerada telefonuje s cudzími ľuďmi. Možno preto veľké rozhovory o okrúhlom výročí médiám neposkytla a jej narodeniny sa na prešli viac-menej mlčaním ako na Slovensku, tak v Českej republike, kde je tiež veľmi populárna.

Voľby sú dôležitejšie

Jubileu sa nevenovala ani na Instagrame, kde s partnerom radšej vyzývali followerov, aby išli voliť aj keď žijú v zahraničí. Nezmienila sa ani o oslavách, ani o narodeninovom darčeku, veď ona dostala do daru prítomnosť – šťastný vzťah a materstvo. No keďže nedávno prestrihla stuhu v pražskom butiku s diamantami a steny klenotníctva zdobí jej portrét, šperk by ju zrejme neurazil.