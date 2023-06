Pavlína Pořízková zažila hviezdnu kariéru. Dievča zo socialistického bloku, ktoré s rodičmi odišlo za socializmu do Švédska sa už v pätnástich udomácnilo v modelingu. Začínala v Paríži, kde sa rýchlo uchytila a keď sa presťahovala do Ameriky, fotografi aj módni návrhári jej ležali pri nohách. Paradoxne, nebolo to jej vysnívané povolanie. "Bola prvou supermodelkou na svete, ktorá dostala za kampaň milión dolárov. Bolo to pre značku Estée Lauder," pochválil sa svojou klientkou agent hviezd Miro Šimonič, ktorý zastupuje napríklad aj Adrianu Sklenaříkovú.

Miro Šimonič sprevádzal Pavlínu a jej amerického priateľa, scenáristu, spisovateľa a režiséra Jeffa Greensteina počas cesty, na ktorej propagovala svoju knihu s názvom Bez filtra. Ubytovali sa v hoteli v centre Bratislavy a prešli sa aj Starým mestom, večerali na Novom moste v reštaurácii UFO, mali dokonca súkromnú prehliadku Hradu s návštevou miestností, kam sa bežne človek nedostane.

Na Pavlínu Pořízkovú, ktorú na instagrame sleduje milión ľudí, sa prišli pozrieť aj Bratislavčania a Bratislavčanky. Už nie stopercentnou češtinou počas besedy vypichla niektoré momenty zo svojho života, ktoré sú zachytené v knihe. Napríklad drámu, ktorú zažila, keď sa rozvádzala s manželom, hudobníkom Rickom Ocasekom. Skôr ako sa stihli rozviesť zomrel po operácii v ich dome. Manželia totiž spolu napriek všetkému bývali pod jednou strechou. Hoci sa ich manželstvo rozpadlo, pre Pavlínu ostal dôležitým priateľom, ktorého mala rada, pretože bola doslova navyknutá na jeho majetnícku povahu a správanie. Šok však prišiel po tom, ako otvorili závet. Rick svoju stále ešte manželku vydedil. Za to, že ho opustila.

Ric Ocasek & Pavlína Pořizková Zdroj: archív

Pavlína však v knihe píše, že to nebola pravda. Všetci, vrátane Ricka, a ich detí vedeli, že má nového partnera a vraj to akceptovali. Rick sa však pomstil. A hoci bola zúfalá, nahnevaná a ostala bez peňazí, stále sa ho snažila ospravedlniť.

Pavlína Pořízková prežila po smrti muža naozaj ťažké obdobie. Otvorene hovorí o antidepresívach, úzkostiach, ktoré ju sprevádzajú po celý život a tiež o stárnutí. Supermodelka patrí k ženám, ktoré si síce pomáhajú cvičením, krémami a neinvazívnymi omladzujúcimi zákrokmi, no pod skalpel ísť nechce. Hoci ťažko, ale snaží sa akceptovať, že jej telo a tvár už nie sú to, čo boli. Nechce sa však meniť. Vo februári tohto roka vyšiel prestížny magazín Vogue s titulkou, na ktorej je Pavlína bez retuše. Bez retuše sa fotí aj na instagram a dokonca zavesila aj video, na ktorom plače. Nech ženy vidia, že aj celebrity sú nešťastné a len z mäsa a kostí.

Jej kniha je naozaj otvorenou spoveďou, kde otvorene hovorí, aj o šokujúcom zážitku s fotografom. Sexuálne obťažovanie nebolo ničím výnimočným.

Besedu s Pavlínou, ktorá požíva v modelingu úctu, si prišli vypočuť aj známe Slovenky. Samozrejme, neodolali a vypýtali si nielen podpis ale aj spoločné foto.

