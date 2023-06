Filmový festival sa po ročnej pauze začal v piatok, 16. júna. Počas otváracieho ceremoniálu odovzdali dve ocenenia Hercova misia. Cenu za mimoriadny prínos hereckému umeniu si prevzala Zdena Studenková a na pódium sa postavila aj Magda Vášáryová s vnučkami. Prezvali cenu in memoriam pre Milana Lasicu (†81), dlhoročného šéfa festivalu, ktorý zomrel náhle v lete 2021.

Magda Vášáryová povedala, že jej manžel sa do Košíc vždy tešil a vedel oceniť, keď niekto urobil skvelý film. Cenu jej odovzdal režisér Juraj Nvota, ktorý natočil s Milanom Lasicom film Rukojemník (2014).

Zdenke Studenkovej odovzdával cenu český herec Pavel Nový, ktorý si s ňou zahral v legendárnej rodinnej komédii S tebou mě baví svět. Herečka povedala, že taká malá krajina ako Slovensko môže ohúriť umením a je rada, že je toho súčasťou. Vyzerala však ako diva z veľkej krajiny a ohúrila svojou celkovou vizážou. Na sebe mala šaty od košickej návrhárky Idy Sandor. Dámy si zjavne rozumejú. V tolkšou Bez šepkára herečka predčasom povedala: "Musím povedať, že ako som objavila Idu, tak ja som do nej hotová (smiech). Pretože to sa nekrčí, rozumiete? Vyzerá to imidžovo, je to jedinečný štýl a v obchode také nenájdete! Takže ja som Idku navštívila vždy, keď som mala šancu." A nasledovalo objatie.

