Spevák, bývalý superstarista Tomáš Bezdeda, ktorý dlho hľadal tú pravú, sa nakoniec rozhodol veľmi rýchlo. Ani rok nerandil so Žilinčankou Ivanou, keď sa rozhodli, že sa vezmú. Napomohlo tomu istotne aj tehotenstvo.

Dvojica sa spoznala vo fitku. Tomášovi sa Ivana zapáčila hneď, no vraj sa bál ju osloviť, lebo by si myslela, že je sukničkár. Keď si ale všimol, že ho začala sledovať na instagrame, napísal jej. A to bol začiatok. Počase, po ďalšom stretnutí vo fitku ju pozval na kávu...

Medzi Tomášom a jeho mladou manželkou je rozdiel 14 rokov. Spevák si však ťažkú hlavu z toho nerobí. Jeho starý otec bol od svojej ženy starší o jedenásť rokov a všetko bolo v poriadku, žili pekne a narodili sa im tri deti. Tomáš je zatiaľ len pri prvom. Na sociálnej sieti oznámil krásnu správu: "Vitaj Jakubko náš. Najkrajší deň v mojom živote. Milujem Vás oboch." Na fotografii, ktorú priložil z nemocnice vidieť na páske, že malý Jakub Bezdeda sa narodil 20. júna pred pol ôsmou večer.

