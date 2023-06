V novej inscenácii SND pod taktovkou režiséra Michala Vajdičku s názvom Deti, inšpirovanej poviedkami Boženy Slančíkovej Timravy, hviezdi naša herecká elita. Na javisku s Kamilou Magálovou, Emíliou Vášáryovou, Jozefom Vajdom, Františkom Kovárom, Emilom Horváthom či Dianou Mórovou dostala príležitosť stáť aj mladšia dcéra milionára Patrika Tkáča.

Keď sa Amélia Tkáčová (9) na tlačovej konferencii po generálnej skúške dostala k mikrofónu, s detskou bezprostrednosťou sa opýtala: „Mám povedať, ako som sa sem dostala?“ Potom vysvetlila, že na konkurze bolo dvesto dievčat, z ktorých vybrali top desať a potom top tri do alternácie. „Hralo sa mi úžasne, len ten príbeh je fakt smutný na konci. Ale inak je to veľmi vtipné, niekedy mám problém sa nezasmiať. Tie emócie sa striedajú, a to je veľmi super,“ dodala s tým, že všetci sú milí.

Kamila Magálová, ktorá hrá Amélinu nevrlú nevlastnú babku, ju hneď pohladila po hlave a pochválila: „Všetky dievčatá sú veľmi vychované, slušné, nebol s nimi žiaden problém, radosť nám robili.“

Manželia Patrik a Iveta Tkáčovci musia byť na dcéry hrdí. Amélia sa objavila aj na Novej scéne v muzikáli Bedári, rovnako aj jej staršia sestra Karolína (14). Tá si v tomto divadle zahrala aj v Rasputinovi a v dvoch muzikáloch Jána Ďurovčíka, objavila sa aj vo filme.

Mimochodom, inscenácia Deti je skvelou sondou do rodinných vzťahov, ktoré sa nemenia ani po sto rokoch, a oplatí sa ju vidieť.

