Skončil sa mesiac máj, lásky čas. Mesiac, v ktorom oslavuje herečka narodeniny, ale v ktorom pred desiatimi rokmi navždy stratila životnú lásku. Je za ňu vďačná, veď niekto svoju pravú polovičku nikdy nestretne. Príbeh Emílie Vášáryovej, ukazuje, že to, čo sa spočiatku zdá ako nutné zlo, môže mať niekedy prekvapivé vyústenie.

Zlý kádrový posudok

Nie je tajomstvo, že herectvo nebolo jej vysnívaným povolaním. Okolnosti však rozhodli inak. Navždy jej zostal v pamäti moment, ktorým sa to všetko začalo. „Keď som mala šestnásť rokov, mala som dlhé čierne vlasy až po pás. Mamička mi ich, ako zvyčajne, umývala octom, aby sa ligotali. Môj otecko vtedy prišiel a oznámil, že mi nechcú dovoliť zmaturovať na gymnáziu kvôli kádrovému posudku,“ zaspomínala si Emília Vášáryová v podcaste Pohofka na to, čo sa odohralo u nich doma v Banskej Štiavnici. Strýkova emigrácia bola totiž biľagom na rodine v očiach štátu.

Sestry Vášáryove v detstve Zdroj: Česká televize / Neobyčejné životy / Emília Vášáryová

Aby nemusela nastúpiť do miestnej textilnej fabriky, otcovi napadlo, že treba skúsiť umeleckú školu, pretože tam brali aj bez maturity. Navyše, v knihe rozhovorov s Jánom Štrasserom s názvom Emília Vášáryová – Pr(a)vá dáma priznala, že rektor VŠMU jej otcovi prisľúbil, že ak urobí skúšky, umožní jej študovať. „Na tie skúšky som nechcela ísť, strašne som sa hanbila,“ povedala. Došlo to až tak ďaleko, že nechcela nasadnúť do auta, ktorým ju mal otec odviezť do Bratislavy, a tak jej vylepil facku, druhú v živote.