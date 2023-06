Mnohí priaznivci tetovania sú pri výbere motívov opatrní, lebo ide o rozhodnutie na celý život. To neplatí pre slovenských športovcov či známe tváre šoubiznisu. Zvláštne až kontroverzné tetovania milujú futbalisti Vladimír Weiss ml. aj Marek Hamšík, cyklista Peter Sagan a ďalší. Vidieť na nich môžeme pohlavné akty, lebky či Jokera. Fantázii sa medze nekladú.

Trojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan (33) každý rok prekvapuje zmeneným imidžom a za posledné roky sa dal aj poriadne „počmárať“.

Najvýraznejší motív má na pravom boku tela, kde si dal vytetovať samého seba kríženého s komixovou postavičkou Jokera, teda psychopatického vraždiaceho zločinca. K obrázku pridal anglickú otázku „Why so serious?“, čo v preklade znamená „Prečo tak vážne?“.

Ako to vysvetľuje? „Prečo tak vážne? Každý je vždy vážny. Nemusíte brať život tak vážne. Zabávajte sa. Keď stratíte zábavu, všetko sa zrúti,“ vraví rodák zo Žiliny.

Saganovi pribudol v roku 2020 na ruke aj kaktus so sombrerom a mejkapom v štýle filmovej postavy Jokera. Ten dopĺňa motto v angličtine „Don’t worry, nothing is under control“, v preklade: „Nerob si starosti, nič nie je pod kontrolou.“