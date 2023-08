Tvári sa ako boháč, mediálny magnát, či milionár, no realita je celkom iná. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, jeden zo strihačov Soukupovej televízie TV Barrandov sa na Facebooku chváli, že poslal jeho firmu do exekúcie, druhý podľa vlastných slov vyhral súd tento pondelok. Desiatky žalôb sú vraj na ceste. Dnes sa už naozaj nedá pochybovať, že Jaromír Sokup má naozaj veľké finančné problémy.

Moderátor, ktorý sa rád prezentuje ako mediálny magnát chodí na súdy pravidelne. Podľa informácií webu eXtra.cz dlhuje peniaze 27 ľuďom. „Barrandovský právnik sa snaží odvolať žalobu s tým, že nároky kolegov na odmenu za odvedenú prácu nie sú platné,“ uviedol jeden z ľudí zapletených do Soukupových klamstiev pred súdom. Časť peňazí pritom mala byť uhradená pred súdnym procesom.

