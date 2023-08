Ako píše redakcia Báječná ŽENA, Zuzana v roku 1974 nastúpila do Divadla pre deti a mládež v Trnave, a v roku 1979 prešla na Novú scénu do Bratislavy. Uplatnila sa v mnohých televíznych inscenáciách, seriáloch, filmoch a svoj hlas prepožičala mnohým slávnym herečkám, no všetkým okamžite ako prvá napadne práve Whoopi Goldberg. Zuzka je veľmi obsadzovaná do slovenských aj českých filmov. Jej čeština je taká dobrá, že ju dokonca ani nemusia nadabovať. No život na dvoch adresách, v dvoch krajinách, aj keď susedných, vie poriadne potrápiť. Ako to ale zvláda?

„Účinkovanie a pobyt v Česku a na Slovensku striedam po dlhších časových úsekoch. Teraz mám viac pracovných povinností v Prahe ako v Bratislave. Preto to nie je až také náročné, ako keď som kedysi pendlovala takmer denne. Zatiaľ je to skôr osviežujúce. Divadlá v Česku hrajú bez prerušenia od leta, takže som bola v práci väčšinou v Prahe a v Bratislave skôr na dovolenke,“ prezradila v rozhovore pre spomínanú redakciu vo februári 2022.

Čo by manželovi neodpustila? ›››