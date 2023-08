Malý chlapec, ktorý v deväťdesiatych rokoch spieval o červenom ferrari aj malom psíkovi Bobim, je už pár týždňov ženatý. Áno povedal netradične v utorok bývalej superstaristke Paulíne Ištvancovej (30), s ktorou má syna Markusa (5). Napriek tomu, že si súkromie strážia, pootvorili nám dvere.

Neležali mu pri nohách



Do sveta šoubiznisu zamieril ako osemročný poriadne zhurta. Spevák tvrdí, že svoju popularitu nikdy nebral ako negatívnu skúsenosť: „Uvedomoval som si, koľko majú známi ľudia výhod. Nikdy som nemal pocit, že mi ukradli detstvo ako niektorí hovoria.“

Martin pomotal hlavu takmer všetkým rovesníčkam, no jeho manželka bola výnimkou. „Nebola som do neho zaľúbená. Registrovala som ho, ale mala som radšej Mišku Paštékovú, pretože baby držia spolu.“ (Smiech.) Aj Paulína sa od detstva venovala spevu. Spolu so sestrami založili trio 3SES3 a neskôr si vyspievala miesto vo finálovom výbere česko-slovenskej SuperStar. Svet detí je nevyspytateľný. Ako reagoval Martin na šikanovanie a závisť zo strany spolužiakov? „Niektorí sa pokúšali o zosmiešňovanie, ale videli, že na to nereagujem. Človek sa z toho môže zrútiť, ak to v sebe nemá vyriešené, ale v mojej rodine mi nikto neležal pri nohách, takže som ani ja nemal sám seba na akomsi piedestáli,“ povedal.