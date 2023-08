Herečka Jana Šulcová (†76) s obľubou tvrdila, že jej dom pozná celé Česko aj Slovensko, a to práve vďaka tomu, že si v roku 1982 "zahral" v českej komédii storočia S tebou mě baví svět. Vo filme v ňom žila rodina Horákovcov, teda Jana Šulcová a Július Satinský. Domu dokonca vo filme ani nezmenili súpisné číslo. Nakrúcali tam taktiež niektoré interiéry, napríklad v podkrovnej izbe. A obývačka sa režisérke filmu Marii Poledňákovej tak zapáčila, že jej presnú kópiu dala postaviť v Barrandovských ateliéroch.

V čase nakrúcania legendárnej komédie v dome žila herečka Jana Šulcová so svojím manželom Oldřichom Víznerom, ktorý bol jej spolužiakom z vysokej školy, a s dcérami Terezou a Rozáliou. Vízner si novomanželku Janu do domu v pražských Vokoviciach priviedol v roku 1967. Mali k dispozícii len jednu izbu, dom nebol dvojgeneračný, bola tam jedna toaleta, jedna kuchyňa, pozrite FOTO v GALÉRII. Bývali tu aj Oldovi rodičia a brat s rodinou, ktorí však o rok neskôr emigrovali.



Postupne, ako peniaze dovolili, herci dom rekonštruovali. Vokovice boli vtedy skoro ako samostatná dedina. Vidiecky charakter bývania sa tu drží vlastne doteraz, pozrite FOTO v GALÉRII. „Poznáme sa navzájom. Pomáhame si. Je to naozaj fajn, žije sa mi tu krásne. Na Vianoce sa schádzame v parčíku a spievame koledy, všetci sa poznajú,“ prezradila pred časom Jana Šulcová.



Hoci Šulcová aj Vízner boli už vtedy známi herci, na vysokej nohe si rozhodne nežili, skôr by sa dalo povedať, že živorili. V tej dobe ich potešil aj honorár tristo korún. A ani zárobky hviezd S tebou mě baví svět neboli nijako závratné. Na honoráre vtedy totiž boli striktné tabuľky. Keďže Šulcová ani ďalší herci z obsadenia nepatrili ani medzi národných ani zaslúžilých umelcov, dostávali len 600 Kčs za deň práce. A tak Jana dostala za svoj najslávnejší film 13 800 Kčs. Treba však dodať, že ceny vtedy tiež vyzerali inak... No v každom prípade to potom podľa toho v ich dome aj vyzeralo, pozrite FOTO v GALÉRII. Jana pred rokmi prezradila, že ich dom zhltol všetky peniaze, no v luxuse napriek tomu nežili, skôr naopak.





Po rozvode s Víznerom Janu nad vodou ju držali jej dcéry a istotu domova pre ňu opäť začal predstavovať jej dom. Jana Šulcová v ňom za tie roky ani príliš veľa vecí nezmenila, nepovažovala to za potrebné, nechávala si urobiť len nutné opravy. Napríklad varila v takej istej kuchyni ako pred rokmi. A tak to v jej slávnom dome vyzerá dnes, pozrite FOTO v GALÉRII.