Redakcia Plus JEDEN DEŇ, sa pýtala Martina Šmahela na dcérku Emku. Nie je žiadne tajomstvo, že vaša dcérka Emka, ktorú máte s partnerkou Beátou, sa narodila predčasne, v šiestom mesiaci a pri prevoze do nemocnice ešte k tomu do sanitky narazilo auto. Ako je na tom dnes?

S Emkou je veľmi intenzívne rodičovstvo, lebo jej stav vyžaduje neustále nápravy, aj z toho, čo sa stalo, aj to, čo získala tými komplikáciami. Mala problémy, ktoré zapríčinili isté zdravotné komplikácie. Momentálne pracujeme na tom, aby sme tie následky čo najviac zahladili, aby sme ju niekedy postavili na nohy a naučili rozprávať. Mojím najväčším snom je to, aby bola raz samostatná. Mala veľmi ťažký štart, chceme od nej úplne iné veci ako rodičia zdravých detí. Pevne verím, že sama bude veľmi, veľmi chcieť a bude si brať príklad od sestier, že bude chcieť sama chodiť a urobí pre to veľa aj zo svojho vnútra, aby to nebolo iba na nás, že by sme ju do niečoho tlačili. Má to veľmi ťažké. Bežné detičky do 4 rokov nechodia niekedy dvakrát denne k terapeutovi - kde absolvujú strečing, mobilizáciu, naťahovanie, masáž, ktorá je niekedy bolestivá. Potom sú to cviky zamerané na hýbanie končatín, chôdzu, na mobilitu kĺbov plus všelijaké pobyty v špeciálnych centrách - sú to také koncentrované starostlivosti v dvoch týždňoch v rôznych kúpeľných terapiách, kde sa venujú takýmto prípadom.

Emka potrebuje nonstop starostlivosť, čiže partnerka nie je zamestnaná? Alebo máte niekoho, kto sa o ňu počas dňa stará?

Striedame sa pri nej, obaja máme prácu tak, ako si zadelíme. Partnerka je konateľka vo vlastnej firme, takže rieši nutne iba to, kde musí byť fyzicky, inak vie veci riešiť cez telefón alebo niekedy zoberie so sebou aj Emku. Ja som napríklad u kamarátov tiež niekedy tepoval aj s Emkou. Potrebuje neustálu starostlivosť aj dohľad. Tým, že nechodí - musíme ju nosiť, alebo sa premiestňuje štvornožky.

Je niekedy aj na invalidnom vozíčku?

Nie, má zatiaľ také chodítko doma, o ktoré sa vie oprieť a s našou asistenciou vie pár krôčkov spraviť. Keď sa chce niekam presunúť, musí štvornožkovať. Nevie správne ovládať svoje končatiny a niekedy aj iné svaly. To jej robí komplikácie.

Tieto komplikácie má odmalička?

Áno, ale nerozprával som o tom. Keď rástla a stále menej robila to, čo by mala v jej veku, tak sme prišli na to, že to je asi ono.

