Nová láska Makhmuda Muradova, Sabina Karásková z Love Islandu si ide tvrdo za svojím. Dosiahla to, čo sa Monike Bagárovej pri Machovi nikdy nepodarilo. Sabine sa pri Muradovovi žije, takto sa Bagárová pri ňom nemala. Bývalému partnerovi Moniky Bagárovej MMA zápasníkovi Makhmudovi Muradovovi trvalo, kým priznal, že po krachu vzťahu so speváčkou má už aj on novú lásku. Po čase však prezradil, že je šťastný s blond kráskou zo show Love Island Sabinou Karáskovou.



Sabina na rozdiel od Muradova bola omnoho zdieľnejšia, a rada by sa novým vzťahom naplno pochválila, no brzdili ju len obavy, že si pohnevá Makhmuda. No ani on už teraz svoju novú lásku neskrýva, a tak Sabina má voľnú ruku, môže sa ich vzťahom na sociálnych sieťach chváliť, koľko len chce. A aj sa chváli, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Pred časom na sociálnu sieť zavesila zábery z ich exotickej dovolenky v Thajsku, a že si to tam užívali, mali tam hotový raj na zemi, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Kým bol Muradov vo vzťahu s Bagárovou, bol často preč od rodiny, či už na súťažiach, na dlhých tréningových sústredeniach, alebo pri svojej rodine v Uzbekistane, čo bolo napokon jednou z príčin ich rozchodu, a zdá sa, že sa poučil. Muradov teraz urobil zásadný krok, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.