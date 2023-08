Keď uvidíte, ako vyzerala zlá macocha z Popolušky v mladosti, rovno odpadnete. To je vážne ona?!

Kto by dnes nepoznal zlú macochu z legendárnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Nebyť tejto rozprávky sotva by sme však u nás nemeckú herečku Carolu Braunbock poznali. Korpulentná dáma zavarila nielen Popoluške v rozprávke, ale aj českému televíznemu štábu, ktorý sa pred ňou veselo rozprával po česky, keďže si všetci mysleli, že ako Nemka im nič nerozumie.



Až tesne pred koncom nakrúcania vyplávalo na povrch, že Carola štábu rozumela viac než dobre, keďže sa narodila v obci Všeruby pri Plzni českým Nemcom, kde navštevovala miestnu základnú školu a neskôr strednú v Ústí nad Labem. Po vojne však bola s rodinou vysídlená do Východného Nemecka.



Carola v Lipsku vyštudovala herectvo, učarovali jej dosky divadelné dosky. My ju síce poznáme ako korpulentnejšiu dámu, no v mladosti to bola atraktívna mladá žena, pozrite FOTO v GALÉRII, preto bola vyhľadávanou herečkou a režiséri ju často obsadzovali vo svojich divadelných adaptáciách. Od úspechu filmu Poddaný z roku 1951 sa jej otvorili dvere pred kameru a objavovala sa aj v niekoľkých snímkach za rok.



