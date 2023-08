Dominika sa v rozhovore pre redakciu ŽIVOT otvorila a prezradila, ako zvláda náročné obdobie. Nevera manžela a zvedavosť verejnosti neboli pre speváčku ničím príjemným. „Dostávam najväčšiu lásku od svojho syna a ja ju nepotrebujem dostávať od niekoho iného. Samozrejme, ďakujem za lásku od mojich fanúšikov a rodiny, ktorú nadovšetko milujem, ale pre mňa je priorita syn. Chcem byť pre neho zdravý vyzretý inteligentný a šťastný vzor, vďaka ktorému môže aj on napredovať. Určite som šťastná už len kvôli nemu...,“ povedala na otázku, či po ťažkých chvíľach pociťuje vnútorné šťastie.

Dominike určite pomáha aj hudba. „Momentálne robím najlepší album vo svojom živote s názvom Wonder Woman, do ktorého investujem všetok čas, všetku svoju energiu, všetky svoje trápenia. Dávam doň všetku svoju lásku a šťastie. Hudba je moja terapia a som rada, že ju mám. Až som smutná, že sa to skončí, pretože onedlho album vydám. Ale stále sa zatváram do štúdia a dokonca si prvýkrát strihám videoklip. Zaberá mi to veľa času, ale veľmi mi to momentálne pomáha. Tak to mám asi celý život,“ vysvetlila.

