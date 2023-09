Slováci sú veľkí milovníci domácich zvierat. Vyhlásenou mačacou záchranárkou je napríklad Sisa Sklovska, ktorej zďaleka nestačí len jedna a väčšina je zachránená z ulice. Napriek byrokratickej tortúre darovala domov napríklad mačičke z útulku v Los Angeles a jednu si adoptovala až z Brazílie. Oľga Belešová zase patrí medzi psičkárky. Zaťažená je na čierne pudlíky, s ktorými žije vlastne celý dospelý život a sú už tak trochu jej poznávacím znamením. Obe umelkyne majú dosť skúseností s návštevou veterinára a iste by potvrdili, že aj banálny problém poriadne načrie do peňaženky, navyše pre veľa zvieratiek je to veľký stres. Nemusí to pritom tak byť.

Neliečte len časť

Cheryl Schwartz je veterinárka, ktorá vyše dvadsať rokov používa vo svojej praxi holistickú, teda celostnú prírodnú, veterinárnu medicínu. Titul MVDr. získala na tradičnej univerzite vo Washingtone, časom jej však začalo vadiť, že klasický prístup lieči len problémovú časť zvieraťa a nevníma ho ako celok. Dospela k názoru, že najšetrnejší a najúčinnejší spôsob je dosiahnuť, aby bolo v rovnováhe po telesnej aj psychickej stránke. Práve o to sa snaží vo svojej ordinácii. Patrí medzi zakladajúcich členov Amerického združenia pre holistickú veterinárnu medicínu a v liečbe využíva akupunktúru, chiropraktiku či homeopatiu, ktorými rieši chronické aj akútne problémy. Samozrejme, do San Diega za ňou s vaším maznáčikom nepocestujete, jej praktické rady však využiť môžete. Nájdete ich v knihe Prírodná liečba pre psy a mačky A-Z, ktorá vyšla aj v češtine. Vybrali sme z nej niekoľko tipov, ktoré dokáže majiteľ zvieraťa praktikovať aj doma, napríklad pri boji s parazitmi. Prírodná pomoc je určite zdravšia, než dávať psom a mačkám chemické prostriedky.

Čo blchám nevonia

Ako zatočiť s blchami bez pipet a obojkov napustených chemikáliami? Veterinárka upozorňuje, že prírodné prostriedky tieto cudzopasníky odpudzujú, ale nehubia. Podľa jej skúseností však zdravé zvieratá priťahujú blchy menej, preto je dobré kŕmiť psy a mačky mäsom bez hormónov a pesticídov, celozrnnými obilninami a zeleninou. Blchy odpudzujú vitamíny radu B, napríklad B1 a B6, buď v syntetickej forme, alebo v pivovarníckych kvasniciach či produktoch s obsahom chlorofylu. Pridávajte ich zvieratám do stravy spolu so strúčikom cesnaku denne.

Vyrobiť si môžete aj prírodný odpudzovač. Do nosného oleja (olivový, sezamový) pridajte niekoľko kvapiek esenciálnych olejov z levandule, z čajovníka austrálskeho, šalvie, paliny a pyrethriny a aplikuje za krk, ku koreňu chvosta a na brucho.

Uhryznutie blchou môže spôsobiť zápal kože. Na upokojenie použite obklad zo zeleného, čierneho, kamilkového, nechtíkového či chryzantémového čaju. Vylúhujte 1 lyžičku, preceďte do nádoby s rozprašovačom a aplikuje na postihnuté miesto.

Keď pes sánkuje

Análne žľazy u psov sú umiestnené pod chvostom na spodnej strane konečníka. Pre presnú lokalizáciu Cheryl radí predstaviť si ciferník – umiestnené sú na pozícii 5 a 7. Žľazy by sa mali automaticky vyprázdňovať pri pohybe čriev, no niekedy sa môžu upchať. Niektoré psy na to vyslovene trpia. Je to pre ne nepríjemné a snažia sa pomôcť si „sánkovaním“, teda šúchaním zadku o zem, pričom môžu ušpiniť napríklad gauč páchnucou tekutinou alebo si spôsobiť na citlivom mieste zápal. Upchaté žliazky preto musí vyprázdňovať veterinár. Aj tento pomerne častý páchnuci problém sa však dá vyriešiť doma.

Sparte v hrnčeku horúcej vody pol lyžičky žihľavy a trištvrte lyžičky koreňa mahónie cezmínolistej a harmančeka. Nechajte 20 minút lúhovať, preceďte. Výluh použite ako teplý obklad na konečník, potom jemne stisnite obe strany, aby sa žľazy otvorili a tekutina vytiekla napríklad do papierovej vreckovky.

Lámavé pazúriky

Ak trápia vašu mačku, spozornejte, môže to mať spojitosť so zlým krvným obehom. Pomôcť môže štvrtina až 1 lyžička prášku z morskej riasy, pol lyžičky biotínu spoločne s cesnakom, ktorý obsahuje prírodné zložky síry na posilnenie pazúrikov.