Spomínaná ovocná trojica patrí k najzdravším plodom, ktoré práve teraz dozrievajú v lese i záhrade. Čierna farba jedlých plodov je signálom, že ich treba konzumovať v čo najväčšom množstve. Určite preto nepremárnite ich čas. Budete prekvapení, s čím všetkým v organizme si dokážu poradiť.

Prečo jesť čučoriedky

Čučoriedky už nie sú nedostupný luxus Zdroj: Shutterstock

Čučky, borufky, borovnice, jafíre. Aj takto sa hovorím tmavomodrej dobrote, s ktorou sa v slovenských lesoch delíme s medveďmi. Nemali by sme im ich vyzbierať všetky, no určite ich treba nazbierať či kúpiť do zásoby. Obsahujú antioxidant, ktorý pomáha znižovať hladinu cholesterolu a regulovať množstvo cukru v krvi, čo je dôležité v boji proti cukrovke druhého typu. Pomáhajú pri hnačke, no hlavne tlmia zápaly a rýchlosť delenia buniek v črevách, čo sú rizikové faktory vzniku rakoviny. Čerstvou čučoriedkovou šťavou si zase môžete potierať ekzémy a lupienku a zriedenou kloktať, ak vás bolí v krku. Čučoriedky ako prevenciu môžete jesť dennodenne, ideálne tepelne neupravené.