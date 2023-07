Začiatkom leta otriasol egyptským cestovným ruchom brutálny útok tigrieho žraloka, ktorý mladého muža roztrhal priamo pred očami rodiny a turistov. Zďaleka to nebol jediný tohtoročný prípad, keď obávaný predátor vydesil kúpajúcich sa v mori.

Päťdesiat „tigrov“ pri pláži

Od začiatku roka do polovice júna štatistiky udávajú 34 uhryznutí a sedem smrteľných útokov. V júli pribudli ďalšie prípady. Pri pobreží newyorského Long Islandu boli počas jediného víkendu nahlásené až štyri útoky, z toho dva na deti! Obete síce utrpeli len ľahké zranenia, ale Atlantic Shark Institute upozorňuje, že podľa jeho pozorovaní sa žraloky výrazne aktivizujú a za dva roky zaútočili častejšie než predtým za 175 rokov dohromady.

Uhryznutia v New Yorku podľa stôp zubov spôsobili takzvané piesočné tigre, ktorých drony spozorovali v jeden deň pri Long Islande až päťdesiat! Odborníci tvrdia, že piesočné tigrie žraloky sa v posledných rokoch presťahovali bližšie k pobrežiu, pretože zmena teploty oceánov priviedla ich korisť do plytších vôd blízko pevniny. Nie je to jediné nebezpečné zviera, ktoré sa pre globálne otepľovanie priblížilo k ľuďom.

Útoky na Jadrane

Mnoho ľudí si myslí, že nebezpečné sú len oceány a moria pri pobreží Afriky či Ameriky. Nie je to celkom tak. Najväčšieho bieleho žraloka ulovili napríklad v Stredozemnom mori pri pobreží Malty. A stopercentne bezpečné nie je ani Chorvátsko. Tam sú síce prípady napadnutia ojedinelé, ale vyskytujú sa. Jadranské more je domovom asi 30 druhov žralokov vrátane bieleho a od roku 1868 bolo na Jadrane zaznamenaných 11 smrteľných útokov. V roku 1966 sa stal obeťou dokonca český turista, ktorý plával za sieťou lovca tuniakov. Posledný smrteľný útok sa odohral v roku 1974 pri Omiši v Dalmácii – žralok zaútočil na 21-ročného nemeckého plavca.

Agresívne červy

Posledný zaznamenaný útok sa stal v roku 2008 pri ostrove Vis, keď biely žralok odhryzol spodnú časť nohy inštruktora potápania. Je to relatívne dávno, no tento rok sa Jadranské more stalo znovu nebezpečným. Tentoraz by sa však turisti viac než žralokov mali obávať červov.

Červený živočích, ktorý dostal názov ohnivý červ, vyzerá ako veľká stonožka. Má od 15 do 30 centimetrov a jeho meno nie je odvodené od ohnivej farby, ale má evokovať bolesť, ktorú zviera obeti spôsobuje. Cez jemné štetinky na tele vypúšťa toxíny, ktoré dokážu menšie živočíchy zabiť a človeka zraniť. Zväčša utrpí silné pálčivé bolesti, jeden z turistov však toto leto skončil s popáleninami v nemocnici.

Útočia v plytčinách

Podľa katedry morských štúdií v Splite tento rok počty ohnivých červov pri chorvátskom pobreží viditeľne vzrástli. Premnožené sú hlavne v zátoke Rogoznica. Doteraz s nimi neboli problémy, pretože žili v morskej hlbočine, lenže v dôsledku globálneho otepľovania sa presúvajú do plytčín, kde nemajú prirodzených nepriateľov. Naopak, hrozbou sú ony. Okrem turistov sú nebezpečné pre ryby a hviezdice. Už vlani v Jadranskom mori spozorovali množstvo poškodených hviezdic, čo je zrejme robota ohnivého červa. Rybári však tvrdia, že útočia aj na ryby a na ich veľkosti im vôbec nezáleží. Pre ľudí síce smrteľne nebezpečné nie sú, ale môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Okrem Chorvátska sa s nimi stretnete napríklad na Malte. Ak teda zaujímavú stonožku vo vode uvidíte, radšej sa jej vyhnite. Teda ak to pôjde.