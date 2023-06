Hneváte sa, že vám vykvitla pažítka a drevnaté stovky sú súce len na vyhodenie? Ale veď to nie je tak! Fialové kvietky tiež využijete – ako dekoráciu aj ako dochucovadlo.

Jedlá krása

Máloktorej byline sa v záhrade či v kvetináči darí tak ako pažítke. Hoci na maslovom chlebe ju miluje azda každý, zväčša je taká bujná, že ju nestačíme konzumovať a vyženie do kvetu. Veľa záhradkárov si vtedy zúfa, lebo byľka, na ktorej je kvet, stvrdne. Nevedia, že aj kvety majú všestranné využitie. Napríklad ich možno usušiť a používať namiesto korenia na mäso, ryby, cestoviny, šaláty... Čerstvé posekané kvety využijete do bylinkového masla alebo na obložený chlieb. S celými hlávkami možno zdobiť slané koláče, palacinky či foccaciu. No hlavne sú výborné naložené v octe. Najlepšie je použiť biely balzamikový, kvety natlačiť do pohára, zaliať a nechať dva týždne v tme lúhovať. Potom stačí len scediť a máte ochutený ocot do šalátov.