Filmári neustále vymýšľajú, s čím ešte prísť v žraločích trileroch.

Bude to už päť rokov, čo sa divákov pokúšalo postrašiť monštrum z hlbín, prezývané Meg. Obrovský žralok má predobraz v knihe Steva Altena, ktorý sa rozhodol inšpirovať prehistóriou a vyslal do dnešných morí megalodona. Celkom sa trafil do vkusu, lebo snímka sa teraz dočkala pokračovania. Iste si opäť nájde divákov, ktorí majú radi strašidelné žraločie rozprávky pre dospelých. Krv v žilách však tuhne z celkom iných filmov bez digitálnych monštier. Keď si pri sledovaní uvedomujete, že toto nie je fikcia a fantazírovanie, lebo niečo podobné ktosi (ne)prežil na vlastnej koži.

Bola raz jedna Meg...

Slovo megalodon pochádza z gréčtiny a znamená „veľký zub“. Zuby prehistorických žralokov mali totiž aj viac než 18 centimetrov. Okrem pár chrupaviek sú tým jediným, čo dnešným vedcom po nich zostalo. Z nálezov však odhadujú, že sa podobali dnešnému obávanému „veľkému bielemu ľudožravému“, len boli podstatne väčší. Kým dnes najobávanejší morský predátor môže mať povedzme šesť metrov, jeho predkovia podľa výpočtov merali v priemere desať až osemnásť metrov, niektoré odhady hovoria dokonca o dvadsaťpäť metrovej dĺžke! To je už dobrý literárny a filmový hrdina, či nie? Najmä keď sa stále objavujú špekulácie, že obrie tvory možno dodnes prežívajú v najväčších hlbinách, ktoré ešte nedokážeme preskúmať. Napríklad v Mariánskej priekope. Hoci vedci túto možnosť vylučujú, vyznávači konšpiračných teórií argumentujú, že nič nie je nemožné. Predsa sa už stalo, že sa zrazu objavila latiméria divná, ktorá tiež mala dávno vyhynúť.

Krvavá rozprávka

Nečudo, že sa Alten objavu chytil a začal vymýšľať, čo by sa stalo, keby sa v oceáne namiesto latimérie objavila iná prežívajúca fosília. Svojej literárnej hrdinke dal nežné meno Meg, odvodené od názvu megalodon.

Zo žraločej samice sa stala nielen románová, ale aj filmová hviezda, ktorá práve slávi triumfálny comeback. Po Monštre z hlbín je tu dvojka Meg: Priekopa. Nič na tom nemení fakt, že prvý film z roku 2018 bol nominovaný na výsmešnú cenzu Zlatá malina.

Režisér je síce iný, ale hlavný hrdina Jason Statham zostal. Kolegov má nových, veď z tých pôvodných vyčíňanie monštra takmer nikto neprežil. Tvorcovia si dali záležať a tentoraz do mora vypustili hneď niekoľko krvilačných megalodonov. Krvavých efektov je toľko, že filmárov odmietli v thajskej provincii Krabi, kde pôvodne chceli nakrúcať. Obávali sa o životné prostredie, ale aj odliv turistov, hoci v snímke naozaj vidno, že ide o rozprávku a žraloky sú atrapy. Triler sa hrá už aj v slovenských kinách, takže ak nemáte veľké nároky a máte radi žraločie filmy, môžete si prísť vyplaviť trochu adrenalínu. Keď ste však náročnejší divák, ktorého fascinujú skutočné žraločie story, radšej zalovte v iných filmárskych vodách.

Inšpirované skutočnosťou

K jedným z najlepších filmov, ktorý si vystačil bez výmyslov a namiesto mechanických hračiek majstrovsky pracuje s napätím a atmosférou, je určite snímka z roku 2003 Otvorené more. Vychádza z reality, keď pri komerčnom potápaní zmizol v okolí austrálskej Veľkej koralovej bariéry, kde je žralokov naozaj hodne, americký manželský pár. Scenár, ktorý domýšľa, čo sa s nimi asi stalo, napísal a režíroval Chris Kentis a produkovala jeho manželka Laura Lau – obaja vášniví potápači, ktorí zvieratá rozhodne nechceli démonizovať. Nedali si vyrobiť žiadneho žraločieho robota a nasnímali reálnych bariérových žralokov, s ktorými sa herci Blanchard Ryan a Daniel Travis naozaj ocitli v hlbinách. Herečka má z nich pritom panický strach. Určite sa to odrazilo na jej presvedčivom výkone.

Najstrašidelnejšie momenty filmu nie sú hektolitre krvi a vycerené zuby, ale zábery dvoch neistých ľudí, na ktorých padá noc a oni netušia, čo majú pod nohami a čo sa to o nich sem-tam obtrie. Rovnako vydesení sú aj diváci, ktorým kamera umožní vidieť často presne to, čo vidia vydesení potápači, teda nekonečné vody, hrozivé ticho a sem-tam vynárajúca sa chrbtová plutva…

Záhadná smrť

Ako to dopadne neprezradíme, koniec koncov aj skutočný osud manželov je dodnes neznámy. Tom a Eileen Lonergan zmizli v januári 1998 počas expedície na okraj Veľkej koralovej bariéry. Trvalo dva dni, kým kapitán lode nahlásil zmiznutie páru, a ich telá sa nikdy nenašli. More však vyplavilo kusy ich potápačského vybavenia, no nedokázalo sa, že by ho zdevastovali žraloky, skôr ostré koraly. Existuje preto aj teória, že dvojica svoju smrť predstierala, či dokonca, že Tom najprv zabil svoju ženu a potom seba. Eileenin otec bol zase presvedčený, že po tom, čo strávili hodiny na mori boli dehydrovaní a dezorientovaní, a preto zhodili obleky, následne sa utopili a zrejme sa stali žraločou potravou.

Čo sa stalo naozaj sa však nikdy nedozvieme. Na rozdiel od ďalšieho príbehu, ktorý sa tiež stal inšpiráciou pre hodnoverný žraločí triler.

Hrôza v priamom prenose

Snímka Útes smrti je inšpirovaná hororovým zážitkom Raya Boundyho, ktorý ako jediný prežil potopenie lode loviacej krevety, keď sa trojčlenná posádka stala terčom opakovaného útoku žraloka tigrieho. Aj v tomto filme boli všetky žraloky skutočné, len obetí bolo podľa scenára trochu viac. Inak sa však príbeh veľmi nelíšil od hrôzy, ktorú si na mori prežili skutoční aktéri a ktorú Boundy opísal médiám.

Loď, na ktorej bol dvadsaťosemročný Boundy kapitánom, sa v nedeľu večer prevrátila na rozbúrenom mori. Cez palubu išiel on, palubný pomocník Dennis Patrick Murphy (24) a kuchárka Linda Anne Horton (21). Držali sa trosiek surfovej dosky, záchranného kruhu a kúskov polystyrénu zo škatúľ s krevetami. Sama o sebe to bola strašná situácia. Skutočné peklo však nastalo, keď sa už more upokojilo, no objavilo sa čosi strašnejšie než vlny. V pondelok večer k posádke vo vode priplával žralok tigrí.

Má moju nohu!

Tu je časť interview, ktoré Boundy poskytol z nemocnice.

„Nevšímali sme si ho, mysleli sme si, že ak si ho neznepriatelíme, mohol by nás nechať na pokoji. Zahryzol sa mi však do nohy pod surfom. Kopol som ho druhou nohou a on pustil.“

Bolo to však len oddialenie hororu, lebo asi o 10 minút sa žralok znova vrátil a teraz zaútočil na Murphyho.

„Má moju nohu, ten bastard má moju nohu!“ citoval Boundypriateľov krik, no žralok sa tentoraz koristi vzdať nemienil.

„Videl som, ako sa krv vyplavuje na povrch mora. Nevedel som, čo mám robiť... Aj keď sme zastavili krvácanie, žralok sa stále vracal... Zase sa vrátil a ja som povedal: ‚Čo chceš robiť?‘ Odpovedal: ‚Nechaj ma a zhromaždite všetky veci,‘ a potom od nás odplával...“

Murphy sa rozhodol obetovať, aby zachránil priateľov. Chvíľu sa zdalo, že sa mu to podarilo a nasýtené zviera sa o zvyšok stroskotancov prestalo zaujímať, aj more sa upokojilo a unášalo ich smerom k brehu.

„Na pár hodín sa zdalo, že je všetko v poriadku. Prinútil som Lindy, aby sa jej vrátila nálada. Zdalo sa, že ráno sa dostaneme k útesu,“ povedal Boundy. Lenže nadránom žralok zaútočil znova.

„Lindy sedela v závese záchranného kolesa, keď som ho uvidel opäť prichádzať. Bol som si celkom istý, že to bol rovnaký žralok. Prišiel pomaly, preplával okolo mňa, potom sa otočil a chytil Lindy okolo rúk a hrudníka. Stále som ju držal za ruku, keď ňou tri- alebo štyrikrát potriasol. Vydala len jedno malé pisknutie a takmer okamžite som vedel, že je mŕtva.“

Strašidelný príbeh nenechal nikoho chladným vrátane filmárov. Našťastie, v tomto prípade vystavili obetiam dôstojný pomník.