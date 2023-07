Kto by to bol povedal, že film o bábike sa v 21. storočí stane udalosťou roka? Valcuje svet, lebo každý je zvedavý, čo sa z nej dá ešte vytrieskať. Ukazuje sa, že prekvapujúco veľa, a názory tých, ktorí už hudobnú komédiu videli, sú viac než pozitívne.

Namiesto Kucherenko Evelyn

To, že pohľad na barbie bude trochu iný, signalizovalo už meno režisérky a scenáristky Grety Gerwig, ktorá získala oscarové nominácie za Malé ženy či Lady Bird. Ženské témy a problémy sú jej veľmi blízke, každý bol preto zvedavý, čo vyťaží z rozporuplnej bábiky. To, že by mohlo ísť o feministický film, naznačovalo meno herečky, ktoré sa najprv skloňovalo v súvislosti s predstaviteľkou hlavnej roly. Štyridsiatnička Amy Schumer má totiž od predstavy dokonalej umelej blondíny typu Silvia Kucherenko na míle ďaleko, skôr sa ponáša na našu Evelyn. Je to však výborná komička a s ňou by bol film asi celkom iný. Napokon sa však údajne z časových dôvodov nedohodli a Greta zmenila koncepciu. Vybrala si Margot Robbie, jagavú hviezdu, ktorá patrí k najkrajším ženám sveta, ale aj k herečkám s veľkým komickým aj tanečným potenciálom, ako dokázala po boku Brada Pitta v Babylone, od ktorého sa čakalo rovnako veľa ako teraz od Barbie.

Prvý škandál

Čo všetko z filmu, kde Kenom je Ryan Gosling, rozprávačkou Helen Mirren a kde spieva Dua Lipa, v USA vyťažili, si môžete pozrieť už tento týždeň. Z traileru je jasné, že sa bude na čo pozerať. Dielo je poctou slávnym filmovým muzikálom a má priniesť do dnešného pochmúrneho obdobia jas a pozitívnu energiu. Napriek tomu už má za sebou jeden geopolitický škandál. Pobúril Vietnam a Filipíny, lebo sa im nepáčila mapa Barbie na cestách, ktorá údajne zohľadňuje čínske nároky na ich pobrežie. Filmová spoločnosť Warner Bros. sa bráni, že to bola len detská čmáranina, žiadny zámer.