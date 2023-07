Pod vplyvom komédie Barbie sa diváčky po celkom svete vrátane tých známych snažia čo najviac chodiť v ružovom. Je im jedno, či sú tučné, chudé, staré, mladé, jednoducho sa bavia v duchu filmu. Je tu však ešte skupina žien, ktorým nestačí len ružový styling. Ony chcú ako slávna bábika naozaj vyzerať. A sú preto ochotné podstúpiť neuveriteľné veci.

Nechcená podoba

Na Slovensku sa k Barbie vždy prirovnávala Silvia Kucherenko. Kráska však odmieta, že by ikonická bába bola jej ideálom. Ich podobnosť je vraj viac-menej náhodná. Jednoducho je štíhla, dlhonohá, okatá blondínka ako tá plastová od Matella.

Teraz sa na túto tému rozpísala podrobnejšie: „Nikdy som nechcela vyzerať ako bábika Barbie, no aj tak som sa tomu prirovnaniu od malého dievčaťa nevyhla. Fyziognómia a nemenné črty tváre sú nám dané, možno aj darované, od narodenia, napriek tomu mi to po celý čas liezlo na nervy. Raz sa mi dokonca stalo, že ma na letisku v zahraničí chytila policajtka za ruku, keď sme prechádzali cez kontrolu, a spýtala sa, či sa ma môže dotknúť, či som reálna... Niekto by sa tešil, ja som sa hanbila,“ zaspomínala si a priznala, že sa to snažila zmeniť. No hoci takmer nenosí ružovú, ktorú vraj nenávidí, zmenšila si pery, skrátila vlasy a prestala nosiť výrazné umelé mihalnice, nepomohlo to. Stále je pre ľudí symbolom Barbie. Napokon sa rozhodla brať to ako kompliment. „Veď byť prirovnaná k najkrajšej bábike sveta, ktorá nakoniec aj vo filme bola predmetom závisti, nie je až také zlé. A buďme úprimné, čo iné mi zostáva: môžem len prijať podobu a nebrániť sa tomu,“ zakončila svoju úvahu.

Živým sa nepáčila

Kým Silvii stačilo prijať nechcenú podobu, iné ženy vynakladajú obrovské prostriedky, aby sa ideálu plastovej blondínky čo najviac priblížili. Najznámejšia v našich končinách je Gabriela Jiráčková, čiže Lolo Pink alebo Lolo Ta Bella, označovaná ako prvá česká živá Barbie, ktorá sa tým navyše živí. (Hoci posledné roky sa venuje aj spevu.) Má za sebou množstvo plastík a svojmu idolu podriadila celý životný štýl. Samozrejme, hollywoodsky film si nemohla nechať ujsť a pochválila ho: napríklad, že tak ako u Mattela, aj tu vystupujú Barbie rôznej pleti a postavy. Osobne ju nadchlo aj obsadenie Margot Robbie. Upozornila však, že vo svete živých Barbie je skôr výnimkou. „To, že niektoré ,živé bábiky‘ vrátane ex-Barbie Valerie Lukyanovej označili Margot za nevhodnú a príliš tučnú pre túto rolu, mi pripadá nepochopiteľné a tendenčné… Myslím si, že táto kritika ukazuje na neporozumenie podstaty Barbie a jej motta: Môžeš byť, kým chceš,“ vyjadrila sa na Instagrame.

Odhaľujem sa dostatočne?

Isté je, že ani Margot, ani tvorcovia novej komédie nechceli najmä jedno: aby ich filmová hrdinka bola Bimbo Barbie. Pritom práve to je cieľom väčšiny žien, čo sa menia na Barbie. Stať sa živou erotickou hračkou. Ich životná filozofia znie: „Na ničom inom nezáleží, len na tom, ako vyzeráš, a tvojím jediným životným poslaním je byť stále pripravená uspokojiť muža. Skutočná Bimbo žije svoj život, aby uspokojila mužov. Pre Bimbo je životnou rolou byť mužovou hračkou.“

Bimbo Barbie teda nie je žiadna nevinná hračka, ale dokonalý objekt mužskej túžby. Stačí si prečítať jej životné zásady:

– Si tu predovšetkým pre mužov.

– Musíš sa chcieť stále ukazovať.

– Nosíš vysoké podpätky a čo najmenšie oblečnie.

– Bimbo sa nepýta: Neodhaľujem sa príliš? Ale: Odhaľujem sa dostatočne?

– Každý v okolí musí dostatočne vidieť nielen tvoje prsia, ale aj lono, kedykoľvek sa po niečo zohneš.

– Musíš byť vždy opálená, výrazne nalíčená, blond.

– Štíhle telo, veľké prsia a všetko falošné, to je tvoja posadnutosť.

Od rebier a nôh upustila

Po mnohom z toho túži aj Gabriela, aj pre to už veľa urobila. Napríklad si dala zväčšiť prsia na veľkosť desať alebo preoperovať nos, aby špička vyzerala ako obrátený diamant. Za sebou má aj výplň pier a hrany čeľustí či vyhľadenie vrások. Keď však kedysi bola hosťom v šou Jana Krausa, plánovala aj cestu do Kolumbie – dať si zaobliť silikónom zadoček a vybrať štyri rebrá. Mierne šokovanému moderátorovi tvrdila, že si ich vystaví v izbičke v pohári. Vraj to nie je nebezpečné, ibaže nesmie mať autonehodu, lebo nebude mať chránené vnútornosti. Nohy si však nechá svoje. Dajú sa síce predĺžiť, ale pre tri centimetre treba stráviť pol roka na lôžku a to jej za to nestojí...

Napokon upustila nielen od predĺženia nôh, ale aj od odstránenia rebier, že je to veľké zdravotné riziko. Mnohé Barbie si však myslia, že bez toho jednoducho nemožno dosiahnuť ideál. A nechápu, ako mohla hrať Barbie Margot, ktorá operáciu vôbec nepodstúpila.