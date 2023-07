. Menej sa vie, že lipu možno využiť pri chudnutí. Treba z kvetov uvariť čaj, nechať ho vychladnúť a popíjať celý deň namiesto kalorických malinoviek a ovocných štiav. Plus minimálne jedno jedlo nahraďte lipovým smoothie, do ktorého pridáte čaj namiesto vody. Samozrejme, ak chcete schudnúť, nerobte ho z banánov, ale z jahôd, malín, ríbezlí, červeného melóna či uhorky, aby ste zvýšili podiel vlákniny, dodajte napríklad špenátové listy. V neposlednom rade je dôležité i to, že lipa podporuje potenie, takže pomôže vypudiť z tela toxíny a prebytočnú vodu.

Upokojujúce víno a likér

Lipa je pri diéte dobrá aj preto, že zmierňuje stres, úzkosť, pocity neistoty a celkovo dobre vplýva na nervový systém. Ak vám psychicky nie je dobre, vyskúšajte relaxačný kúpeľ z lipových kvetov. A popíjať v ňom môžete lipové víno. Jeho príprava však trvá dlhšie, takže bude hotové v čase jesennej depresie. Spraviť ho však nie je zložité.

Kilo kryštálového cukru uvarte v 4 l vody na sirup. Asi päť hrstí kvetov vrstvite v 5-litrovom zaváracom pohári s plátkami citróna bez kôstok. Posypte vínnymi kvasinkami a zalejte horúcim sirupom, aby boli kvety prekryté. Pohár prekryte gázou a nechajte týždeň kvasiť. Preceďte, dajte do fliaš a nechajte víno ešte asi týždeň pracovať.

Ak vám dobre nefunguje trávenie, môžete vyskúšať likér z lipových kvetov na žalúdok. Zmiešajte 40 g sušených lipových kvetov, 10 g ružových kvetov, 2 g vanilky, 1 g muškátového orecha, zalejte pollitrom džinu alebo vodky a lúhujte 10 dní. Preceďte a nechajte niekoľko mesiacov zrieť. Užívajte po malých dávkach ako medicínu.

Lipa v kúpeľní

Áno, aj tam sa dajú kvety využiť. Lipová kozmetika je vhodná pre všetky typy pleti vrátane citlivej a zrelej, lebo je jemná a nedráždi. Ak je bio, obsahuje vysoké množstvo prírodných olejov a voskov. Vyrába sa nielen z kvetov, ale aj z listov, kvetov a kôry stromu. Lipa je prírodným zvlhčovačom. Lipová voda čistí, vyživuje a hydratuje pokožku a zápary sa využívajú pre zdravšie vlasy aj proti lupinám.

Lipová voda na suché vlasy:

2 PL sušených lipových kvetov

1 l vriacej vody

po vychladnutí 1 ČL citrónovej šťavy

Roztokom opláchneme umyté vlasy.

Lipové mlieko na suché vlasy:

2 PL kvetov lipy

pol litra vody

4 PL mlieka

Urobíme čaj, pridáme mlieko, votrieme na 15 minút do vlasov, poriadne opláchneme a užívame si hodvábne vlasy.

Okrem čaju skúste z kvetov vyrobiť víno a likér.

V smoothie nahraďte vodu studeným čajom z lipy.

Kvety si nasušte na zimu.