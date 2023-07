V rozhovore s českým moderátorom Čestmírom Strakatým, na Instagrame známym ako @cestmirstrakaty, otvorili tému rakoviny. Na túto zákernú chorobu má legendárny herec skutočne svojský názor. „Moja maminka zomrela na rakovinu. To bola jej voľba. Všetci umreli na rakovinu. Babička, dedko z maminej strany. A čo je to rakovina? Tak sa pýtajme. Umreli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umrie na rakovinu? A ja si myslím, že umrie na to, že nenávidí život. To viem. Ten človek nemá rád život, nemá rád sám seba,“ povedal.

„To je tá správa, vďaka ktorej to on môže otočiť tou svojou silou, keď chce. Tam on má to zdravie vo svojich rukách. On to môže pochopiť. Nemusí to akceptovať. Skoro vám poviem, že odhadnete, ktorý z tých ľudí zomrú a ktorý sa z toho dostanú. To, že niekto chce žiť, že to hovorí, neznamená, že to chce, pretože, keď sa pozeráte na to, ako žije, tak predsa vidíte, či to chce, alebo nechce,“ oponoval na otázky moderátora, ktorý tvrdil, že pre človeka, ktorému diagnostikujú rakovinu, je to hrozná správa.

