Po mesiacoch mlčanlivosti, ktorou sú manželia zaviazaní v rámci adopčného procesu, sa manželom Vinczeovcom predsa len sčasti rozviazal jazyk.

Denníku Plus jeden deň prezradili pohlavie dieťaťa, ktoré do ich domácnosti prišlo dva týždne pred vlaňajšími Vianocami. „Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ priznala moderátorka, ktorej sa s príchodom nového člena rodiny zmenil život.

Spolu s manželom Viktorom museli od základov prekopať svoje zabehnuté zvyky a tradície, čo pocítilo aj ich najužšie okolie. Chlapčekovi podriadili všetko a mnohé z akcií, ktoré im „kypeli“ z pracovných diárov, zoškrtali. Preriedili i súkromné aktivity. A ako sme už naznačili, to sa naplno odrazilo na ich úzkom kontakte s najlepšími priateľmi.

Už bez piva

Vpád drobca zo dňa na deň pod jednu strechu k Vinczeovcom spustil veľké zmeny. Dvojicu, ktorá bola dlho na listine čakateľov na adopciu, nová situácia nezaskočila. A s humorom sebe vlastným nám Adela vtedy na otázku, či ju niečo prekvapilo, odpovedala:

„Že mi nesmrdia okakané plienky, že sa okúpané dieťa šmýka, že sa dajú odčítať typy vrieskaníc, že treba mať pri sebe jedlo, hoc sa ide von len na polhodinu, lebo človek nikdy nevie. Inak ma asi nič veľmi neprekvapilo.“ Čas postupuje, dieťa rastie a prichádzajú aj nové situácie.

