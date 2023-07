Veľký Krtíš je neveľké okresné mesto na juhu stredného Slovenska, ktoré v ostatnom čase bojuje s veľkým odlivom mladých ľudí. Kým v roku 1997 tu žilo asi 14 tisíc obyvateľov, vlani iba 10 640, čo je pokles o približne tri a pol tisíca duší. A hoci je bývalá banícka metropola spolu s Rožňavou u nás smutným premiantom v odlive mozgov, predsa sa aj v nej nájdu šikovní ľudia, ktorí sa vo Veľkom Krtíši uchytili a rozvíjajú ho. Jedným z nich je Pavel Šarina (31), ktorý v meste vybudoval najväčšiu sieť rýchleho občerstvenia v okolí. Možno by na tom nebolo nič zvláštne, keby tento šikovný podnikateľ nebol nepočujúci.

„Mama je počujúca, no jej rodičia boli nepočujúci. Otcovi rodičia boli obaja zdraví, on ale ohluchol po užívaní lieku na zápal stredného ucha. Výsledkom lásky našich rodičov sme my dvaja. Ja počujem, môj mladší súrodenec nie,“ opisuje Pavlov brat Róbert (39) život neobyčajnej rodiny z mestečka neďaleko maďarských hraníc. S mamou sa rozpráva ako bežný človek, no ako náhle k nim príde niekto so sluchovým postihom, prejdú na posunky. Ale Šarinovci nie sú výnimoční len tým, že majú zdravotný postih.