Silvia Šuvadová (50), ktorá hviezdila v oceňovanom filme Kolja neurobila hereckú kariéru, vďaka ktorej by mohla pokojne žiť. Preto má ľudské pochopenie pre to, keď sa človek musí pretĺkať životom. Dokázala to aj nedávno, v súvislosti s novou prácou Martina Šmahela, otca dvoch detí, ktorý v Markíze moderoval Farmu Xtra a šou Survivor.

Po návrate z Dominikánskej republiky v januári minulého roka sa mu odrazu kohútik pracovných príležitostí v televízii zastavil. A tak bol po niekoľkých mesiacoch nútený nájsť si novú prácu – tepovanie. Je sám sebe pánom a pravidelne informuje ľudí o tom, čo robí a ako si nevie vynachváliť. Ľudia mu posielajú slová plné podpory a nedávno mu odkaz zanechala aj kamarátka Silvia Šuvadová.

Herečka minulý rok na jar prišla o milovaného otca Igora. ,,Martin, ja som sa po Farme starala tri roky o otecka. Najskôr som sa hanbila pýtať si opatrovateľské, ale keď som si vymíňala úspory, šla som na úrad a dva a pol roka som bola oficiálne opatrovateľka svojho ocka. Najkrajšie obdobie môjho života. Najzmysluplnejšie," napísala pod video.

Silvia s milovaným otcom Igorom. Zdroj: archív S.Š.

"Raz mi jeden známy človek zavolal a chcel mi pomôcť, nejakú online prácu pre mňa mal, lebo vraj som zle dopadla. Povedal, že som na tom najhoršie zo všetkých celebrít. Lebo som sa starala o ocka. Vtedy som si sadla na lavičku a uvažovala som o tomto svete, ako sme si ho zvláštne nastavili. Je super, že máš prácu,” dodala.

