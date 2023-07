Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová (42), ktorá je dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej, vychováva dve dcéry Ester (11) a Stelu (9). Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, rodičia jej okrem vzdelania dali do vienka oveľa viac. Záležalo im, aby vyrastala aj so zdravým sebavedomím, aby bola spokojná sama so sebou.

A to chce zjavne odovzdať aj svojim ratolestiam. „Odkedy dcéry pomaličky idú do puberty, čoraz viac rozmýšľam nad tým, ako im sprostredkovať spokojnosť s vlastným telom. Nejde len o to nehanbiť sa za niečo, čo má každý, ale aj sám seba akceptovať so všetkými chybami,“ začala uvažovať verejne na sociálnej sieti Lasicová, ktoré priznala, že v dospievaní riešila mnohé ťažké veci, ale až v tomto veku si uvedomila, že nikdy neriešila svoje telo a výzor.

Držala diéty? ›››