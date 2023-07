Od momentu, keď získala titul miss Slovensko, ubehlo viac ako pätnásť rokov a teraz je Veronika súčasťou módneho biznisu z opačnej strany. Zúročila kontakty a splnila si sen, dizajnuje topánky. Podporuje ju manžel Juraj Vágner, s ktorým tvorí pár už devätnásť rokov. Ten sa vďaka ich podnikaniu stal jej obchodným partnerom.

Z vášho manžela je aj kolega. Je náročné oddeliť biznis a súkromie?

Je to náročné. Keď ideme na obed, je to zároveň biznisové stretnutie. Pri večeri riešime prezentácie. Bohužiaľ, niekedy riešime prácu aj večer v posteli. Už som si povedala, že musíme niekde nájsť hranicu ale, samozrejme, keď niečo riešite, treba to uzavrieť. Pred dovolenkou sme si povedali, že to stopneme a necháme sa iba inšpirovať, práci dáme pokoj a budeme si užívať voľno.

Objavili sa s príchodom podnikania nezhody, ktoré ste dovtedy nemuseli riešiť? Viete sa pre prácu pohádať?



Pohádať sa určite vieme. Neviem, či sa teraz hádame viac pre prácu, pretože tam na to veľmi nie je priestor. Iba ak preto, že ma manžel musí naháňať kvôli termínom, pretože som kreatívna a občas si tak lietam. On je z vojenskej rodiny, takže musí byť všetko presné. V našom vzťahu som ja tá spontánna a vášnivá, určite aj výbušnejšia. Na druhej strane, manžel je mi veľkou inšpiráciou, vďaka svojej precíznosti a systematickému nastaveniu. Musím povedať, že sa asi hádame menej, no intenzívnejšie.

Ako sa vám darí skĺbiť bežné mamičkovské povinnosti a kariéru?

Alex mi to veľmi uľahčil, pretože sa mu v škôlke veľmi páčilo, takže som sa mohla vrátiť do práce. Keby sa tam hádzal o zem a povedal mi, že tam nechce byť, tak ho beriem naspäť domov a som s ním. Kým bol menší, bolo to náročnejšie. Teraz je školák a ja musím poďakovať kamarátkam, ktoré mi odporučili školu, kde si robia domáce úlohy po vyučovaní. Inak by sme to nezvládali časovo ani emočne. Po škole sa syn venuje futbalu, z čoho som nadšená. Mali sme aj obdobie hokeja, ale to bolo pre mňa utrpenie, pretože neznášam zimu.

Aký je váš syn?

Máme veľmi blízky vzťah, čo sa týka emočného nastavenia. Príde a zaspí na mne. Potrebuje sa veľa dotýkať a túliť sa. Snažím sa byť prísna mama, ale prísnejší je môj manžel, on vie držať hranice. To ja nezvládam. Ale myslím si, že Alex je slušne vychovaný, to je základ. Vždy mu hovorím: „Nechcem, aby si bol poslušný, chcem, aby si bol slušný.“ Je to extrémny parťák. Berieme ho všade s nami, keď je to možné.