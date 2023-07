Exmoderátorka má so svojimi rodičmi krásny vzťah. Jej mama musela podstúpiť vážnu operáciu.

Zuzana Belohorcová žila so svojou rodinou roky v Amerike, kam ju chodievali navštevovať aj jej milovaní rodičia. Teraz, keď sú usadení v Európe to však majú k sebe oveľa bližšie. Hodilo sa to aj práve teraz, keď bolo treba riešiť operáciu jej maminy. Cesta z Tenerife bola jednoduchšia. A čo sa vlastne stalo?

"Nakoľko som poverčivá a nechcela som nič zakríknuť pred náročnou operáciou, o dôvode našej cestu na východ Slovenska mám odvahu hovoriť až teraz. Pretože viem, že naša milovaná maminka, manželka a naša úžasná babka už je mimo ohrozenia života a i keď ubolená po tažkej operácii srdiečka, bude čoskoro v poriadku," zverila sa fanúšikom na sociálnej sieti Zuzana. Veľkú vďačnosť vyjadrila profesorovi MUDr. Františkovi Sabolovi a celému tímu kardiocentra v košickej nemocnici. A nielen za profesionálne odvedená prácu ale aj ľudský prístup. "Zdravie je to najcennejšie, čo máme," uzavrela.

Z videa, ktoré exmoderátorka zverejnila z nemocnice je vidieť, že rodina drží pokope a vnúčatá svoju starú mamu milujú. Vnuk sa dokonca uložil k usmievavej babke do nemocničnej postele... Čo na to vrchná sestra či lekári, nevedno.

