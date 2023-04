Veronika Nízlová sa teší z krásnej dcérky, ktorej dala meno Nea. Otcom je mladučký Matúš Kolárovský. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, dvojica spolu síce nefunguje ako pár, ale majú krásny kamarátsky vzťah a herec svoju dcérku pravidelne navštevuje. Dokonca sa na neho čoraz viac podobá. Yael, čo je jeho umelecké meno, najnovšie prijal pozvanie do šou Petra Marcina, kde otvorene porozprával, ako sa s Veronikou spoznal. Marcin do neho so smiechom čoraz viac dobiedzal, a tak priznal možno viac, ako chcel.

„Najprv sme sa stretli v jedných nemenovaných kúpeľoch a super tam bolo. A tam ešte ako keby nič,“ zahlásil Kolárovský a celé publikum sa začalo nahlas rehotať. „A ty si ju poznal predtým, hej?“ opýtal sa ho Marcin. „Nie nie,“ reagoval Matúš. „Aha, no je to taká hudba trošku mimo tvojho štýlu,“ vtipkoval ďalej Marcin. „Twiinsky ako také som vnímal, ale ako Veroniku som ju nepoznal,“ priznal Matúš a Marcin pokračoval s vtipnými hláškami: „A boli tam obidve alebo iba jedna?“ „Iba jedna, našťastie,“ povedal Kolárovský. „No tak lebo vieš, keby boli obidve, no tak...“ povzdychol si Marcin.

Trefnú odpoveď Matúša však rozhodne nečakal. „No tak sú dve!“ vykríkol so smiechom. „Jedna v saune, druhá vo vírivke a dve deti zrazu,“ zaklincoval to Marcin. „No a v tých kúpeľoch sme si povedali, ako sa voláme. Potom sme sa zase nevideli a zas sme sa potom uvideli, to sme sa stretli ale už v Bratislave. No a tam sa to stalo. Na druhýkrát. A rovno to vyšlo,“ povedal bez okolkov Matúš. Marcina však zaujímalo aj to, ako vníma ich značný vekový rozdiel.

„Vebiny mi bolo ľúto, nezávidel som jej všetky tie komentáre… Lebo však som mladší… cca 14 rokov… Ľahký ôsmačik jeden medzi nami,“ dodal s obrovským smiechom. Celý diel Neskoro večer si pozrite v sobotu o 21.35 na Jednotke.