Miriam Šmahel Kalisová (37) je hrdou mamou malej Mie, ktorú má so svojim expartnerom Martinom Šmahelom.

Medzi mamou a dcérou je nádherný vzťah, o čom svedčia aj nádherné slová jej jedinej dcéry, ktorá si nevie svoju mamu vynachváliť. „Od malička mi hovorí, že sedela na obláčiku a obzerala si maminky. Že ktorej "skočí do bruška". A že si vybrala mňa, lebo vedela, že budem najlepšia maminka na svete. Tak neviem, či na svete... Ale robím, čo môžem.“ podelila sa dojatá Miriam o krásne slová svojej dcérky.

Obľúbená moderátorka nemá veľmi šťastie v láske, o čom svedčí aj jej posledný vzťah s Michalom Menkynom, ktorý sa neskončil práve najlepšie. Podľa redakcie WANDA ho samotná Miriam označila za najväčší omyl jej života.

Ako píše Plus JEDEN DEŇ, ešte koncom minulého roka pridala Miriam na svoju sociálnu sieť video, v ktorom sa s neznámym mužom držali za ruky. Tajný zdroj sa vtedy vyjadril takto: „Našla si úplne normálneho chalana, ktorý je o niečo starší od nej, volá sa Marek,“ tvrdil ešte v decembri zdroj Plus JEDEN DEŇ. A hoci Miriam doteraz svoj nový vzťah nepotvrdila, všetok svoj čas aktuálne venuje svojej dcérke, pričom na svoj Instagram pridala po dlhej dobe ich novú spoločnú fotografiu, z ktorej padnete do kolien.